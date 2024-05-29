100 طالب وطالبة في ختام «ربيع العين للشطرنج»

المصدر: العين - البيان

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نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أول بطولة للشطرنج للمدارس ورياض الأطفال في ختام منافسات مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج وذلك بمشاركة متميزة من 100 طالب وطالبة يمثلون 20 مدرسة من مدينة العين. أقيمت البطولة في أجواء تنافسية رائعة حيث أظهر الأطفال مهاراتهم وقدراتهم في لعبة الشطرنج

وفي نهاية البطولة، قام المستشار يوسف العفريت الكويتي، الأمين العام المالي للنادي، بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز على الطلاب المتفوقين حيث تسلموا هدايا قيمة ووسائل تعليمية حديثة من شركة سوبريم للخدمات التعليمية راعي البطولة.

وأعرب المستشار يوسف العفريت الكويتي عن سعادته البالغة بنجاح البطولة وأشاد بالجهود المبذولة من قبل النادي في تعزيز وتنمية مهارات الأطفال في الشطرنج. كما أكد على أهمية هذه البطولات في تطوير التفكير الاستراتيجي والإبداعي لدى الطلاب منذ سن مبكرة.

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