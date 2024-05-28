غوش وكان يتصدران «دبي المفتوحة للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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انفرد الهندي أرونياك غوش، والتركي ياغيز كان بصدارة النسخة الرابعة والعشرين من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في مقره بمنطقة الممزر، بمشاركة أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 52 ألف دولار.

وفاز أرونياك غوش في الجولة الثالثة على الأستاذ الدولي الكبير التركي سانال فاهاب، فيما فاز ياغيز كان بعد تغلبه على نظيره الأرميني إيريك هاكوبيان، ليتربع غوش وكان في الصدارة بالعلامة الكاملة (3 نقاط)، ضمن منافسات الفئة الأولى.

وتعادل اللاعب الإماراتي والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان مع الأستاذ الدولي الكبير التركي إيمري كان على الطاولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 2.5 نقطة في المركز الثاني دون أي خسارة، أما على الطاولة الأولى فقد تعادل المصنف الأول اللاعب الهندي والأستاذ الدولي الكبير راوناك راوناك سادهواني مع الصيني الأستاذ الدولي الكبير داي شانقرين.

تنافس قوي

واشتد التنافس في الفئة «ب»، التي أسفرت نتائجها في الجولة الثالثة عن تصدر 4 لاعبين لجدول الترتيب العام، يتقدمهم الهندية باندي سريشتي، بعد فوزها على الأردني أنس خويرة، والليبي يوسف الحسدي بعد انتصاره على الفلبيني أرمان سوبستي، والهندي شارما تاكش بعد انتصاره على الزامبي ماشوتا، وأخيراً الهندي فيهان دومار، بعد فوزه على الأوزبكي إيلدور.

وتعادل اللاعب الإماراتي وأستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد أمام الكازاخستاني تميروف بخيت، مستمراً بذلك في نتائجه الإيجابية دون أي خسارة بعد فوزين وتعادل وحيد.

وتشهد الجولة الرابعة عدداً من المباريات القوية، ضمن الفئة «أ»، أبرزها لقاء فك الصراع على الصدارة بين الأستاذ الدولي الهندي أرونياك غوش، والأستاذ الدولي التركي ياغيز كان على الطاولة الأولى، فيما يلتقي الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان مع الأذري محمد مرادل، ولحساب الفئة «ب»، يلتقي الرباعي المتصدر وجهاً لوجه على الطاولتين الأولى والثانية، حيث تلعب الهندية باندي سريشتي مع مواطنها شارما تاكش، وعلى الطاولة الثانية يلتقي الليبي يوسف الحسدي مع الهندي فيهان دومار.

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