المدفع يستقبل فريق ألعاب القوى المتُوج بكأس الإمارات

المصدر: الشارقة-البيان

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استقبل سعادة علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، فريق ألعاب القوى بالنادي، المتوج بكأس الإمارات لألعاب القوى، بحضور سعادة خالد المدفع نائب الرئيس والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية.

وكان أبطال الملك فازوا بكأس الإمارات لألعاب القوى بعد تصدرهم الترتيب العام للبطولة وفوزهم بـ 7 ميداليات ملونة، منها 5 ذهبيات وفضيتين في البطولة التي شارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة، يمثلون مختلف الأندية على مستوى الدولة.

وهنأ المدفع الفريق بالنتيجة المميزة، مشيراً إلى أنها امتداد لسلسلة النتائج الطيبة التي ظلت تحققها الألعاب الفردية في السنوات الماضية، لافتاً إلى أنها تتويج لجهود منظومة العمل كاملة من إدارة وجهاز فني وإداري، مشيراً إلى أن المجلس لن يدخر جهداً في سبيل توفير كافة المعينات التي تساعد فرق النادي على التحضير الجيد والمنافسة على جميع الألقاب.

من جهته، هنأ خالد المدفع، الفريق على النتيجة المميزة، مقدماً شكره لأعضاء إدارة الألعاب الفردية والجهازين الفني والإداري واللاعبين الأبطال الذين ترجموا هذه الجهود بهذه النتيجة وحصلوا على الكأس.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، أن ما يميز أبطال الفريق أنهم عناصر مواطنة، وأثبتت البطولة أن أبناءنا يستطيعون تحقيق النتائج المميزة في وجود المحترفين واللاعبين أصحاب المستويات العالية، لافتاً إلى أنه حضر البطولة وشاهد اللاعبين يقدمون مستويات قوية ويتحاملون على أنفسهم من أجل رفع راية النادي.

وقدم الهاجري، شكره لمجلس الإدارة على الدعم المتواصل وحرصه على تكريم الأبطال في جميع الألعاب، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي في التطور الكبير الذي تشهده الألعاب الفردية على مستوى الإمارة.

وعلى هامش الاستقبال، تم تكريم لاعب النادي وبطل العرب، عبدالله سيف، لاعب فريق الرماية الذي قاد منتخب الدولة لتحقيق المركز الأول في البطولة العربية للرماية الهوائية في الفرقي والفردي والتي استضافها تونس.

حضر اللقاء محمد علي القصير، المدير العام للنادي، وعبدالرحمن المليحي وحسن عبدالرزاق أعضاء الإدارة والجهاز الإداري لألعاب القوى والرماية إلى جانب علي حسن المدير التنفيذي بالألعاب الفردية.

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