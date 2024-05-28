9 لاعبين يتصدرون «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصدر 9 لاعبين منافسات النسخة 24 من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة من 25 الجاري إلى 2 يونيو المقبل بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة.



وجاء اللاعبون الـ9 في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة (نقطتين) بنهاية الجولة الثانية التي سجلت العديد من المفاجآت والنتائج المثيرة.

وتضم كوكبة المتصدرين إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، الذي حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب الصيني بانق تاو، في مباراة استمرت لأكثر من 3 ساعات، في ظل فارق التصنيف الدولي بين اللاعبين، والذي يتخطى 300 نقطة، ويلتقي سلطان مع التركي إيمري شان في الجولة الثالثة، فيما حافظ المصنف الأول الهندي راونك سادهاوني على ثبات خطواته بالانتصار الثاني على مواطنه راثانفيل، وحل التعادل بين الصيني يوانهي زاو والصربي إيفيتش فيلمر، وتفوق المخضرم الفلبيني أوليفير ديامكلنق على سفرلي التاج من أذربيجان، وتعادل المصري محمد عزت مع الصيني لي دي، وحل 15 لاعباً في المركز الثاني بـ1.5 نقطة من فوز واحد وتعادل.

الفئة الثانية

وفي منافسات الفئة الثانية، تعادل الفلسطيني راجي أبو عزيزة مع الزامبي مولينجا دانييل، وفازت الهندية باندي سريشتي على بطلة العرب السابقة الأردنية بشرى الشعيبي، وحقق لاعبنا أحمد فريد فوزه الثاني على الأرميني بنيامين جاسبريان، ويلتقي فريد مع الكازاخستاني تميروف بخيت، بالجولة الثالثة، وتعادل مواطنه سالم عبد الرحيم مع المصري محمد النمر.

مواجهات مرتقبة

وتشهد الجولة الثالثة مواجهات من «العيار الثقيل» في الفئة الأولى، حيث يلتقي إبراهيم سلطان التركي مع إيمري شان وراونك سادهاوني مع الصيني داي تشانجرين، وفي الفئة الثانية، يسعى أحمد فريد للمحافظة على ثباته، حيث يلتقي الكازاخستاني تميروف بخيت، والهندية باندي سريشتي مع الأردني أنس خويرة.

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