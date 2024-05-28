كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق في دبي السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق فعاليات النسخة السابعة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو السبت المقبل في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة مختلف الأندية المحلية ونخبة من الأبطال المصنفين على مستوى الدولة.

وتقام البطولة، التي يتخطى مجموع جوائزها مليون درهم، على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، وتستقطب مشاركة لافتة من مختلف الأندية وأبرز أبطال الجوجيتسو في الدولة، في ظل ما تتمتع به من مكانة مميزة ضمن أجندة البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتشهد البطولة منافسات قوية في فئات الكبار، والشباب (تحت 18 عاماً) والناشئين (تحت 16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً)، حيث يقدّم اللاعبون أقصى إمكاناتهم، ويبذلون جهوداً مضاعفة لاعتلاء منصة التتويج والفوز باللقب.

وتتصدر كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بجانب بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس أم الإمارات للجوجيتسو، قائمة البطولات المحلية التي تحظى بمكانة غالية في قلوب جميع اللاعبين وتدفعهم لتقديم مستوى أداء مهاري وفني فائق وبذل قصارى جهودهم لتحقيق الفوز.

محطة مهمة

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «اتخذت بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو منذ انطلاقها مكانة مميزة في أجندة الموسم الرياضي المحلي، ولعبت دوراً كبيراً في تعزيز المنافسة بين اللاعبين والأندية المحلية، مما جعلها محطة مهمة لتسليط الضوء على المواهب الجديدة، ودفع اللاعبين قدماً نحو تطوير مستوياتهم بهدف الانضمام لصفوف منتخبنا الوطني وتمثيل الدولة في الاستحقاقات القارية والعالمية».

وتابع الظاهري: «نحرص في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على أن تواكب جميع بطولاتنا أعلى المعايير الفنية والتنظيمية وتقدم أجواء تنافسية للاعبين، ما يحفزهم على تقديم نزالات قوية وعروض مهارية مميزة. وتعتمد البطولة نظام المنافسة وفق فئات الأوزان بغض النظر عن مستوى أحزمة المتنافسين، على غرار البطولات المعتمدة لدى الاتحادين الآسيوي والدولي للجوجيتسو، الأمر الذي يسمح للاعبين خوض النزالات وسط أجواء تضاهي البطولات العالمية ويتيح الاحتكاك بين اللاعبين من مختلف الأحزمة والمستويات ما يمكنهم من الارتقاء بقدراتهم والتعرف على نقاط ضعفهم وتطويرها».

وأشار الظاهري إلى التعاون الوثيق بين الاتحاد وأندية وأكاديميات الدولة في ظل الهدف المشترك بتعزيز الريادة الإماراتية لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، إذ لطالما حرص الاتحاد على توفير مختلف أشكال الدعم للأندية واللاعبين، من خلال تنظيم أقوى البطولات وبرامج التطوير والتدريب ودعم المواهب الصاعدة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالرياضة.

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