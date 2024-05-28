ناتشو إلفيرا يتقدم إلى «التوب 10» في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم الإسباني ناتشو إلفيرا إلى المراكز العشرة الأولى «توب 10»، وتحديداً المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي» ضمن جولة دي بي ورلد للغولف، عقب فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة، وهو ثاني لقب يحققه في مسيرته ضمن الجولة العالمية التي سيكون ختامها الكبير في الإمارات في نوفمبر المقبل.

ونجح ناتشو إلفيرا، في العودة لحصد الألقاب بعد غياب استمر ثلاث سنوات منذ 2021، بعدما أنهى منافسات البطولة التي اختتمت أول من أمس في مدينة أنتويرب البلجيكية، برصيد 18 ضربة تحت المعدل.

وكسب ناتشو بفضل هذا اللقب 500 نقطة، ليرفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 961 نقطة، ويتقدم في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، الصادر أمس، لينتقل 26 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز التاسع.

وكان الدنماركي نيكلاس نورجارد، أحد أكبر المستفيدين بعدما حل وصيفاً في البطولة البلجيكية، ليتقدم 44 خطوة دفعة واحدة ويصبح بالمركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 545 نقطة.

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