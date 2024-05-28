دبي تستضيف أكثر من 40 فعالية رياضية دولية ومحلية في يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي في شهر يونيو المقبل تنظيم أكثر من 40 فعالية رياضية متنوعة دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية ستقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وستتوزع في مختلف مناطق دبي وستشهد مشاركة واسعة من الرياضيين في جميع مستوياتهم الفنية والبدنية من المحترفين والهواة والإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات.

وسيتصدر دوري أبطال آسيا لكرة السلة الفعاليات الدولية التي تقام الشهر المقبل، وستستضيف منافساته قاعة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بالممزر في الفترة من 9 وحتى 24 يونيو، وسيشارك فيها نادي شباب الأهلي إلى جانب 8 أندية من ماليزيا وإندونيسيا وكوريا والفريقين المتأهلين من نهائي دوري غربي آسيا الممتاز لكرة السلة، كما ستقام بطولة دو جيم الدولية للجمباز الإيقاعي في يومي 8 و9 يونيو في مدرسة كولجيت الدولية بأم سقيم 2 وستشارك فيها بطلات أولمبيات.

مصارعة

وستقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين الدولية في يومي 1 و2 يونيو في حديقة دبي للاستثمار، وبطولة دبليو بي ايه سترايك الدولية للبادل، وستقام بطولة نايت شوت الدولية المفتوحة للبلياردو من 12 وحتى 15 يونيو في فندق أرمادا بالبرشاء 1، وبطولة دانيستي الدولة للجمباز في الفترة من 28 وحتى 30 يونيو في مجمع حمدان الرياضي.

دراجات

وستحتفل دبي باليوم العالمي للدراجات الهوائية الذي يوافق 2 يونيو من كل عام، بإقامة سباق الدراجات الهوائية المجتمعي في مضمار الدراجات الهوائية بحديقة دبي للاستثمار، وسباق بلاتون للدراجات الهوائية في دي إكس بايك بند الشبا، وستقام منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في يومي 1 و2 يونيو في نادي شباب الأهلي بالنهدة.

يوغا

وستقام فعالية لولوليمون لليوغا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوغا في يوم 1 يونيو في خيمة أساطير بفندق أتلانتس النخلة، وستقام بطولة إف سي سي للملاكمة في يوم 1 يونيو في نادي إف سي سي بالقوز الصناعية، وسيشارك فيها 28 ملاكماً من مختلف الجنسيات والأعمار سيخوضون 14 نزالاً في مختلف الأوزان، وبطولة الخبراء للجمباز الفني في يومي 1 و2 يونيو في القاعة الرياضية بمدرسة جميرا الثانوية على شارع جميرا، وكأس داماك لسباق السيارات في حلبة دبي أوتودروم.

وسينطلق دوري محترفي القرص الطائر في يوم 1 يونيو وسيستمر حتى يوم 30 يونيو في حديقة زعبيل، وسباق البرشاء للجري في حديقة البرشاء جنوب 1، وبطولة فورتونا للريشة الطائرة، وستنظم مدربة اللياقة البدنية الشهيرة لينا ديب رائدة الأعمال والمؤثرة في وسائط التواصل الاجتماعي يوماً رياضياً مخصصاً للنساء من الأعمار والمستويات البدنية كافة، وستقوم فيه بتقديم تدريبات مكثفة في قاعة تودا بمدينة جميرا، وستقام بطولة ديونز رن لكرة القدم وألعاب القوى في ملعب أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات.

6 بطولات

وسيستضيف مجمع حمدان الرياضي 6 بطولات دولية ومحلية وهي: كأس الأبطال للسباحة في يوم 1 يونيو، وكأس القراصنة للغوص في يوم 4 يونيو، وبطولة هاميلتون أكواتيكس للسباحة في يوم 8 يونيو، وبطولة السباحة التطويرية المفتوحة في يومي 15 و16 يونيو، وبطولة السباحة الصيفية في يومي 22 و23 يونيو، وبطولة دانيستي للجمباز.

وستستضيف قاعة سكي دبي في مول الإمارات بطولة جبال الألب للتزلج للمدارس في يومي 8 و9 يونيو، وستقام بطولة الأساطير للملاكمة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز على شارع الشيخ زايد، وبطولة البادل المجتمعية للمجلس الأوروبي للأعمال في نادي رالي بادل بالقوز 3، وستقام نهائيات بطولة كأس القراصنة للغوص في ديب دايف دبي بند الشبا، وبطولة آيسيكس للريشة الطائرة في أكاديمية إنغيج الرياضية بالقصيص الصناعية 3، وبطولة آسباير للجمباز الفني في نادي آسباير بمجمع دبي للاستثمار 2، وبطولة الجمباز المفتوحة في أكاديمية جراند دانس بالقوز 3.

سباقات

وسيقام سباق ويلمان الصيفي للجري في منطقة البراري بدبي، وستقام بطولة الريشة الطائرة في الفترة من 10 وحتى 13 يونيو في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي وذلك ضمن ألعاب مدارس دبي الدورة الرياضية الكبرى من نوعها، وسيقام سباق الجري الصيفي في داخل مراكز التسوق في يوم 16 يونيو في مدينة وافي بعود ميثاء، وسباق الجائزة الكبرى للتزلج الحر والتزحلق على الجليد في يوم 22 يونيو وسباق جبال الألب للتزلج للمحترفين في يوم 23 يونيو في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات.

وستقام بطولة الكريكت في داخل القاعة المغطاة في نادي يونايتد برو الرياضي بالقوز، وبطولة الألعاب المختلطة لأصحاب الهمم في ملاعب عالم دبي للرياضة ضمن ألعاب مدارس دبي، وسينطلق سباق قناة دبي للجري الليلي من أمام فندق بولمان بمنطقة الخليج التجاري على امتداد قناة دبي المائية في يوم 29 يونيو.

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