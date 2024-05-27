استقبال بالورود لمنتخبنا الوطني لألعاب القوى القادم من اليابان بالذهب

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



وصلت فجر اليوم بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى قادمةً من اليابان بعد مشاركة مميّزة في بطولة العالم لألعاب القوى «كوبي-2024».وشارك منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم بخمسة لاعبين وأربع لاعبات في البطولة وحصل لاعبونا على ميداليتين ذهبيّتين عن طريق اللاعب محمد الحمادي في سباق 400م على الكراسي المتحرّكة لفئة T34، بالإضافة إلى حصول البطلة مريم الزيودي على ذهبيّة دفع الجلّة فئة F40 والّتي مكّنتها من التأهل المباشر لدورة الألعاب البارالمبيّة «باريس-2024».

واستقبل البعثة الّتي وصلت أرض الوطن عبر مطار دبي الدولي الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام لنادي خورفكان، حيث قاما بتكريم جميع أعضاء البعثة وتزيين صدورهم بباقات الورود، وخصّ بالتكريم وكلمات الثناء اللاعبين الحاصلين على الذهبّتين محمد الحمادي ومريم الزيودي، متمنياً لباقي اللاعبين الإنجازات في المحافل الدولية القادمة.

وأعرب عبدالرزاق أحمد بني رشيد عن فخره الكبير بما قدّمه أعضاء البعثة الوطنيّة في بطولة العالم لألعاب القوى، وأكّد أن الإنجاز الّذي تحقّق يُنسَب إلى جميع من كان متواجداً في «كوبي» وفي مقدّمتهم ذيبان سالم المهيري رئيس البعثة الذي دائماً ما تكون له يد في الإنجازات التي يحققها أبناؤنا من أصحاب الهمم. كما أكّد على أهميّة استثمار الإنجاز والبناء عليه لتحقيق المزيد في «باريس-2024» خاصة مع الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأكد ذيبان سالم المهيري أنّ جميع اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم في ظلّ منافسة قويّة.

وبدورها عبّرت البطلة مريم الزيودي عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تعدّ حلم جميع لاعبي العالم، وتضاعفت هذه السّعادة بعد الحصول على الميدالية الذهبيّة والتأهل لدورة ألعاب «باريس-2024» بصورة مباشرة وأهدت «الزيودي» الميدالية الذهبيّة للقيادة الرشيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز