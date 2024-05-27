اتحاد الهجن السعودي يكرم الفائزين في جائزة «ذروة سنام»

المصدر: الرياض - البيان

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كرم الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الفائزين في حفل جائزة «ذروة سنام» بنسختها الأولى، الذي أقيم على ميدان الجنادرية في الرياض، وبلغ مجموع جوائزه 2.300.000 مليون ريال سعودي.

وحصل مازن سيف على المركز الأول في مسابقة أفضل تغطية سناب شات، وأعرب سيف عن فخره وسعادته بالفوز، بعد تغطيته لمختلف المهرجانات والأحداث في رياضة سباقات الهجن على المستوى السعودي والخليجي، مؤكداً أن الجائزة تعد حافزاً لتقديم مزيد من البذل والعطاء، عبر تقديم محتوى هادف، يخدم رياضة الآباء والأجداد بمختلف أنشطتها وسباقاتها.

ويعد مازن سيف من أصغر الإعلاميين الخليجيين المشاركين في سباقات الهجن بمختلف الميادين الخليجية، من بينها ميدان المرموم في دبي، حيث كانت انطلاقته عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، كما استهل مشوار التعليق في سباقات الهجن، عندما كان في الـ 16 من عمره.

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