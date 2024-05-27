محمد صالح بطل «توب سبن للتنس»

المصدر: دبي - البيان

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فاز لاعب منتخب الإمارات محمد صالح آل علي بالميدالية الذهبية لبطولة توب سبن للتنس لفئة 12 سنة، متفوقاً على شقيقه لاعب المنتخب علي صالح آل علي، في ختام البطولة، السبت الماضي (7-6) و(6-2)، وذلك في نهائي نادر، يجمع لاعبين مواطنين شقيقين لأول مرة في بطولات التنس الإماراتية.

وشارك في البطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس، بالتعاون مع أكاديمية توب سبن للتنس، 44 لاعباً.

وحقق اللاعب محمد آل علي ثلاثة انتصارات، على كل من الهندي اناي هيرماث، والإماراتي عبد الله الجناحي، والتركي يزيد باكوتش، وصولاً للنهائي،

وأصبح تصنيف اللاعب محمد صالح آل علي 12 بين أقرانه في فئته العمرية، والأول على اللاعبين المواطنين، بينما شقيقه علي في المركز 18، والثاني إماراتياً.

ووصف محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس المستوى الفني الذي يقدمه اللاعبان الشقيقان بالمميز والتصاعدي، وأنهما مشروع مستقبل مبهر لتنس الإمارات في السنوات المقبلة.

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