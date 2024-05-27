شرطة أبوظبي تتوج بلقب بطولة الشرطة الخامسة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول (بالمجموع العام) و12 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية في بطولة الشرطة الخامسة للجوجيتسو (للرجال والسيدات) والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بنادي الجزيرة الرياضي بأبوظبي ضمن درع التفوق العام الرياضي لوزارة الداخلية للموسم الرياضي 2023-2024

وحصل فريق الرجال على 18 ميدالية ملونة (8 ذهبيات و8 فضيات وبرونزيتين)، وحصد فريق السيدات 11 ميدالية ملونة (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات) وذلك بعد منافسات كبيرة بمشاركة أكثر من 140 لاعباً من القيادات الشرطية على مستوى الدولة وفريق وزارة الداخلية.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بالإنجازات المتفردة التي تحققها شرطة أبوظبي في مسيرتها الرياضية وهنأ فريق الجوجيتسو رجال وسيدات على النتائج المتميزة التي حققها في البطولة كما أثنى على جهود اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية ودوره الكبير في تحقيق تطلعات القيادات الشرطية في التنظيم بالتعاون مع شرطة أبوظبي وصولاً لبطولة متميزة وناجحة بكل المقاييس.

وشملت المنافسات في البطولة للرجال فئتين الأولى للحزام الأبيض والأزرق في سبعة أوزان والثانية للحزام البنفسجي والبني والأسود في سبعة أوزان، وتضمنت بطولة السيدات جميع الأحزمة في سبعة أوزان.

وتسلم العقيد سلطان محمد السويدي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة في شرطة أبوظبي درع البطولة (الرجال والسيدات) وثمن دعم القيادة الشرطية للجوجيتسو موضحاً أن شرطة أبوظبي تعد من أوائل المساهمين الرئيسين في المشروع الوطني للجوجيتسو منذ نشأة اتحاد الإمارات للجوجيتسو حيث شكل فريق للجوجيتسو من منتسبي جهاز الشرطة بالإضافة إلى اهتمامها بأن تكون أحد الداعمين لمسيرة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وأوضح أن تبني شرطة أبوظبي لهذه الرياضة يعتبر خطوة إيجابية تسهم في زيادة كفاءة أفراد الشرطة بما تحمله هذه الرياضة من فوائد ذهنية كونها تتطلب من الفرد تحديد هدف معين ووضع استراتيجية كاملة أثناء ممارستها وتسهم في تنمية وتطوير القدرات العقلية كالقدرة على التوقع والتركيز في المقابل فيه وتحسين الجانب البدني وتفعيل ثقافة الحياة الصحية لدى الأفراد.

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