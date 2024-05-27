نجاح كبير لمسابقة الرماية التقليدية الأولى من نوعها للسيدات في الإمارات

المصدر: الشارقة- البيان

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نظمت مدربة الرماية التقليدية لارا رمكيوت بدبي مسابقة للرمي بالقوس التقليدي والتي تعد الأولى من نوعها للنساء في الدولة ،وتضمنت مجموعة متنوعة من التحديات كالرمي من مسافات متعددة، والرمي من الخلف، والرمي أثناء المشي، وفقرات الرمي السريع، وذلك بحضور عادل الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم رئيس لجنة المنتخبات.

وافتتحت المسابقة بورشة المبتدئين، بهدف التعريف برياضة الرماية التقليدية وتنمية شريحة المهتمات بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعقبتها فقرة المسابقة الأساسية .

وأكدت المدربة لارا رمكيوت صاحبة الخبرة الواسعة في رياضة الرماية التقليدية والتدريس أهمية تنمية مجتمع الرماية التقليدية في الإمارات، قياسا بموروثه الثقافي والتاريخي العريق،وضرورة توسيع شريحة النساء المشاركات في رياضة الرماية التقليدية، تحقيقا لرؤية الإمارات الرائدة في تمكين المرأة وإثراء مشاركتها في المجال الرياضي.

واعربت في ختام حديثها عن آمالها في تأسيس خارطة مهنية احترافية لممارسات الرماية التقليدية في الدولة، مشيدة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للقوس والسهم.

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