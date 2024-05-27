الشارقة لرياضة المرأة يفوزعلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك ويحلق بكأس السيدات للسلة

المصدر: الشارقة - البيان

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أهدت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لقب الفوز بكأس الإمارات لكرة السلة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لدعمها الكبير لكافة ألعاب نادي الشارقة الرياضي للمرأة بصفة خاصة ورياضة المرأة على مستوى الإمارة والدولة بصفة عامة.

وكان فريق الشارقة لسيدات السلة نجح في حسم المباراة النهائية لكأس الإمارات لهذا الموسم بعد فوزه المستحق الذي حققه عصر أمس (الأحد) على حساب منافسه فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بأبوظبي بفارق 10 نقاط، وبنتيجة 73 / 63.

جرت المباراة في ضيافة صالة نادي النصر بدبي ، وكان خلالها فريق الشارقة الأفضل والأحق بالفوز بالمباراة واللقب، بعد أن نجح في تقديم أداء مميز ، نجح خلاله في السيطرة على مجريات المباراة من بدايتها إلى نهايتها، حيث بدأ التسجيل وحافظ على تقدمه طيلة أشواط المباراة الأربعة،

حيث أنهى الفترة الأولى 19/ 13 ، وواصل تفوقه وتقدمه في الفترة الثانية من خلال التمركز السليم وغلق المنافذ أمام لاعبات الخصم ، مع سرعة الارتداد إلى الخلف ، فنجح في حسم الربع الثاني بنتيجة 36 / 30. وواصل تفوقه خلال الربع الثالث لينهيه متقدما 48/ 44، ومع اقترابه من نهاية المباراة، كثف الشارقة من هجومه على سلة الخصم ليحسم المباراة لصالحه 73 / 63، ويتوج باللقب والميداليات الذهبية.

شهدت المباراة حضوراً مميزاً من جماهير الفريقين. تفاعل مع مجريات اللعب، وساهم وجوده وتشجيعه في خلق أجواء حماسية في المباراة الختامية لموسم سيدات السلة.

شارك فرحة فريق الشارقة مسؤولي كل من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة وفي مقدمتهم نورة أحمد النومان رئيس المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، و حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وموزة الشامسي نائب مدير المؤسسة، ومي العامري نائب مدير النادي، وفاطمة العليلي رئيس قسم الألعاب الجماعية في النادي، ومجموعة من مسؤولي في كل من المؤسسة والنادي.

ومن جانب اتحاد السلة أناب فريد القيواني عضو مجلس إدارة الاتحاد عن اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي في تتويج الشارقة بكأس البطولة.

فرحة كبيرة

وسط فرحة الفوز الكبيرة بالكأس أكدت حنان المحمود سعادتها بالفوز الذي تحقق، مشيرة إلى أن الفريق قدم مباراة قوية وكبيرة، أظهر خلالها كل تميز وإصرار على تحقيق الفوز وحسم كأس البطولة.

واعتبرت البطولة خير ختام لموسم السلة الحالي، وخير حافز لبطولات ومنافسات الموسم المقبل الذي من المتوقع ان يخوضه الفريق بمعنويات كبيرة هدفها الفوز والتتويج بمزيد من البطولات.

أما موزة الشامسي نائب مدير المؤسسة فكانت سعيدة بالإنجاز، وقالت نحرص دائماً على دعوة لاعبات المراحل السنية في النادي لحضور المباريات ومشاركتهن في دعم وتشجيع زميلاتهن، وأضافت ذلك يكون له مردود إيجابي على مشوارهن الرياضي المقبل، وتمنت مزيداً من الانتصارات لفرق النادي في كافة البطولات الفردية والجماعية.

ومن جانبها ذكرت مي العامري نائب مدير النادي أن الفوز بالكأس جاء ليؤكد أن فريقنا يحظى بطاقم عمل احترافي قادر على تحقيق كل الأهداف المرصودة التي تتناسب مع حجم الدعم والاهتمام المقدم له.

وأكدت أن الفوز الذي تحقق أعاد للسلة (الشارقية) مكانتها التي تستحقها على المستوى المحلي، وهو ما يجعلنا حريصون كل الحرص على المحافظة على هذه المكانة.

وعن الأمور الفنية أشار مدرب الفريق وليد الحجيري وقال: حرصنا على تهيئة الفريق للمباراة بأفضل صورة ممكنة فنياً وبدنياً ومعنوياً، بعد أن قمنا بدراسة مقومات الخصم جيداً، فدخل الفريق المباراة وكله ثقة ورغبة في الفوز.

وأضاف مدرب نادي الشارقة: بدأنا المباراة بالاعتماد على الهجوم الخاطف (الفاست بريك) مع الضغط الدفاعي على أبرز عناصر الخصم، فنجحنا في المحافظة على تقدمنا من البداية، كما نجحنا في حسم المباراة.

وحرص المدرب على تقديم التهنئة لجميع اللاعبات، وبارك لإدارة النادي التي قدمت كل الدعم للفريق، مؤكداً أن هذا التميز سيزيد من حماسنا وعزمنا من أجل المحافظة على الصدارة.

تشكيلة الفريق سيدات الشارقة بطل الكأس: روضة الروباري، سارة المهيري، علياء النقبي، اليازية السويدي، مريم النعيمي، ميثاء مبارك، علياء السويدي، شهد الكعبي، مروة بكار، جوفانا منديتش ونينا نينكوفيش.

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