محامل زايد بن حمدان بن زايد.. لقب رابع في سباق دلما التاريخي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم المحمل “حشيم” لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي إلى قائمة أبطال سباق دلما للمحامل الشراعية التاريخي فئة 60 قدماً، بفوزه بلقب سباق النسخة السابعة الذي أقيم أخيرا.

وأضاف المحمل" حشيم" بهذا الإنجاز اللقب الرابع لمحامل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، التي يتصدرها «زلزال» بقيادة النوخذة محمد عبد الله المرزوقي صاحب لقبي النسختين الثالثة عام 2019، والخامسة 2022 عام، و«نمران» بقيادة النوخذة علي عبد الله المرزوقي الفائز بلقب النسخة الرابعة عام 2021.

وحصلت 3 محامل أخرى على اللقب التاريخي، حيث نال «العاصفة» لمالكه النوخذة عمر عبد الله المرزوقي لقب النسخة الأولى عام 2017، وحصد «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش لقب النسخة الثانية عام 2018، وتوج «زيوريخ» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب النسخة السادسة عام 2023 بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي.

وحقق السباق الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث نجاحا كبيرا، وقدم المشاركون ملحمة تراثية بمشاركة 122 محملا على متنها 2440 نوخذة وبحارا، أكمل منها 114 محملا السباق بالوصول إلى خط النهاية بنجاح.

وانطلق السباق لمسافة 68 ميلا بحريا «125 كم»، من جزيرة دلما وحتى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، حيث تفاوتت سرعة المحامل بين 9 و14 عقدة.

وأشاد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالنجاح الكبير الذي حققه سباق دلما للمحامل الشراعية في نسخته السابعة، من مشاركة كبيرة، وتنافس قوي، ومتابعة جماهيرية.

وقال إن سباقات المحامل 60 قدما هي الفئة الأعلى، وتستقطب نخبة النواخذة والبحارة، وفي مقدمتها سباق دلما التاريخي، الذين يحرصون على خوض تحدياته، لقوة المنافسة فيه، وجوائزه الأعلى على مستوى السباقات في الدولة والمنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز