شباب الأهلي و"الشارقة للمرأة" يقتسمان صدارة دوري "كاراتيه الإمارات" لمسابقة الكوميتيه

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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اقتسم شباب الأهلي والشارقة الرياضي للمرأة، صدارة بطولة دوري الإمارات للكاراتيه في مسابقة جماعي الكوميتيه لفئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات للموسم الرياضي 2023/2024، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة فرق أندية شباب الأهلي والشارقة الرياضي واتحاد كلباء والذيد والشارقة الرياضي للمرأة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وشرطة دبي، والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية مينتور الرياضية، ومركز اورينتال للكاراتيه.

وفاز فريق شباب الأهلي بدرعي الدوري العام لفئتي الرجال والناشئات، فيما حصل فريق الشارقة الرياضي للمرأة على درع الدوري العام لفئة السيدات، ونال وفريق اتحاد كلباء درع الدوري العام لفئة الناشئين.

وحضر مراسم التتويج، راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، ومحمد حربوك الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالرحمن الدرمكي، الأمين العام لنادي اتحاد كلباء، وعبدالله علي البلوشي، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء مدير إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

واسفرت المباريات عن فوز فريق اتحاد كلباء بالمركز الأول لفئة الناشئين، وحل فريق الشارقة الرياضي ثانيا، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثا.

وفي فئة الناشئات، فاز بالمركز الأول فريق شباب الأهلي، وحل الشارقة الرياضي ثانيا، والفجيرة للفنون القتالية ثالثا، وفي فئة السيدات، فاز فريق الشارقة الرياضي للمرأة، بالمركز الأول، وحل الشارقة الرياضي ثانيا، والذيد ثالثا، وفي فئة الرجال، فاز شباب الأهلي بالمركزالأول، وحل الشارقة الرياضي ثانيا، واتحاد كلباء ثالثا.

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