«الشاهينية» تحصد «أفضل توقيت» في منافسات هجن الذيد

المصدر: الذيد - وام

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تواصلت على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سباق سن الفطامين التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

تضمنت المنافسات، 24 شوطاً لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة وشوطان لأهل الذيد بدون «علاج» لمسافة 1500 متر.

وفاز بالشـوط الأول «العاصمة» لـ عبدالله محمد معضد هويدن الكتبي، والشـوط الثاني «مناور» لـ راشد خلفان حمد الحافري، والشوط الثالث «ظن» لـ سعيد سعيد راشد الشهواني، والشوط الرابع «نبه» لـ محمد راشد علي بخيت الكتبي، والشـوط الخامس «الشاهينية» لـ أحمد مصبح علي عبدالله الدهماني بزمن قدره 2:06:41 «أفضل توقيت».

ونال الشـوط السادس «شاهين» لـ عبدالله حسن أحمد المرزوقي، والشوط السابع «شواهين» لـ ناصر حمد الحميدي الكتبي، والشوط الثامن «الحاكم» لـ محمد خلفان خميس الرزي الشامسي، والشوط التاسع «الحاكمة» لـ محمد خلفان خميس الرزي، والشوط العاشر «بوشاق» لـ سعيد سعيد راشد الشهواني، والشوط الحادي عشر «الشاهينية» لـ محمد راشد بن مرخان الكتبي، والشوط الثاني عشر «شاهين» لـ محمد سعيد محمد الكتبي، والشوط الثالث عشر «هملولة» لـ سالم علي خميس العمري.

وفاز بالشـوط الرابع عشر «شاهين» لـ خليفة مطر سلطان الكتبي، والشوط الخامس عشر «الشاهينية» لـ سالم مبارك سعيد مرخان، والشوط السادس عشر «شاهين» لـ سالم راشد محمد حضروم الغفلي، والشوط السابع عشر «الشاهينية» لـ محمد سعيد محمد الكتبي، والشوط الثامن عشر «شاهين» لـ سالم راشد محمد حضروم الغفلي، والشوط التاسع عشر «الشاهينية» لـ سيف مهير علي الخرم الكتبي والشوط الـ 20 «شاهين» لـ سالم راشد محمد حضروم الغفلي.

أما أشـواط الصـعــوب فقد فاز بالشوط الـ 21 «الشاهينية» لـ محمد خلفان بالعامري الكتبي وبالشوط الـ 22 «الغزال» لـ عبدالله سالم مطر الراشدي، وبالشوط الـ 23 «شعلة» لـ عمر مصبح علي بطي القايدي وبالشوط الـ 24 «شاهين» لـ سعيد راشد دغيش سالم الكتبي.

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