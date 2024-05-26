انطلاقة بلا مفاجآت لـ«دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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جاءت الجولة الافتتاحية لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج، في نسختها الـ24، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بلا مفاجآت، حيث أتت النتائج منطقية وفاز كبار المصنفين.

وحضر الافتتاح خالد علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبد الكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج، وعثمان موسى، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، مدير البطولة، وأمل عبد العزيز العارف، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ويشارك في البطولة أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من 40 دولة في الفئتين «أ» و«ب».

وأسفرت النتائج في الفئة الأولى، عن تعادل المصنف الأول على البطولة الأذربيجاني تيمور راجابوف، مع الجورجي جورجي سيباشفيلي، فيما فاز المصنف الثاني في البطولة الهندي راوناك على البنغالي مانون ريجا نير، وتعادل المصنف الثالث الهندي ميندونكا، مع الصربي تيودورا، وتكرر التعادل بين الصربي ألكساندر إنديش والتركي حسن سيليك، وعلى جانب الحضور الإماراتي، خسر علي عبد العزيز أمام الفلبيني أوليفر ديامكلنق.

وفي الفئة الثانية، جاءت المفاجأة على الطاولة الأولى، بفوز الهندي فانكيتيش على المصنف الأول في الفئة، على مواطنه راجاريشي، والمصنف الثاني الزامبي مولينجا على الهندي سافين، وحقق المصنف الثالث الهندي باندي سريشتي الفوز على غيث النعيمي، فيما حقق أحمد فريد الفوز على مريم عيسى.

وتستمر البطولة حتى الثاني من يونيو، على مدار تسعة أيام في الخامسة مساءً، باستثناء الجولة الختامية والتي تقام الأحد المقبل في العاشرة صباحاً. كما تقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمن المباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، وتقدر جوائزها بحوالي 52 ألف دولار أمريكي.

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