بمشاركة وفد الاتحاد الفرنسي للجودو..مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة يحتضن فعالية ناجحة لبراعم ولاعبات اللعبة

المصدر: الشارقة - البيان

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بمشاركة كبيرة ومميزة من لاعبات الجودو بمراكز الطفل بالشارقة، نظم نادي الشارقة الرياضي للمرأة بمناسبة زيارة وفد الاتحاد الفرنسي للجودو الذي ضم مسؤولين وأبطال أولمبيين فعالية ناجحة لرياضة الجودو في صالة الألعاب بمبنى الدفاع عن النفس بمركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

جرت الفعالية بحضور سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة الدكتور عبد العزيز النومان مستشار عام المؤسسة، وموزة الشامسي نائبة مدير المؤسسة، ومي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وسليم السعيدي رئيس قسم التخطيط والمتابعة الفنية، وبلقيس الشحي رئيسة قسم الألعاب الفردية بالنادي.

وضم الوفد الفرنسي كل من أليفتينا زياكاس مديرة العلاقات الدولية في الاتحاد الفرنسي، والبطل الأولمبي الفرنسي العربي بن بوداود بطل أولمبياد سيدني، والمدير الفني السابق بالاتحاد ومدير مشاريع التطوير الحالي، والبطلة الأولمبية إيمان جيفريس بطلة أولمبياد لندن ونائبة مدير العلاقات الدولية.

تخلل الاستعراض الذي شارك به الأبطال الأولمبيين الفرنسيين أجواء مرحة غلب عليها طابع التشويق والبهجة والفرح لدى كل المشاركات، والذي شهد مشاركة مميزة من لاعبات الجودو بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومركز القرائن، ومركز الفلاح، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع كلباء ، والذي نظم بنجاح بالتعاون مع مدربات اللعبة بمختلف مراكز التدريب، وتحت أشراف المدير الفني البطلة الأولمبية صوراية حداد.

من جانبها حرصت سعادة حنان المحمود على تكريم الوفد الفرنسي تقديراً له ولزيارته إلى المركز الأولمبي بالشارقة، وعلى مشاركته في الاستعراض الذي توقع له مسؤولي اللعبة بالمؤسسة أن يكون له أثر إيجابي على مسيرة اللاعبات في المستقبل ونشر اللعبة، وأكدت ترحيبها ببحث كافة سبل التعاون مع الاتحاد الفرنسي للجودو للاستفادة من حجم الخبرة الفرنسية التي يمتلكها في مجال اللعبة، سواء من خلال التنسيق لتوقيع مذكرة تعاون مشترك، أو عمل معسكرات متبادلة في كل من الشارقة وفرنسا،

كما تقدمت بجزيل الشكر والامتنان لاتحاد الجودو على دعمه المتواصل، وعلى تعاونه بالتنسيق لزيارة الوفد الذي تواجد تزامناً مع تنظيم بطولة العالم للجودو التي اختتمت فعالياتها بنجاح منذ يومين بالعاصمة أبوظبي.

كما أعربت مديرة العلاقات الدولية بالاتحاد الفرنسي للجودو أليفتينا زياكاس عن سعادتها بالتواجد مع زملاءها في المركز الأولمبي بالشارقة بما يتضمن من منشآت رياضية متطورة وحديثة سيكون لها مردود إيجابي كبير على تطور الرياضات الفردية الخاصة بالمرأة بإمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة.

وأبدت تعاون الاتحاد الفرنسي التام مع المؤسسة لخلق آفاق للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على تطوير نهج رياضة الجودو بالشارقة وبناء قاعدة من اللاعبات المميزات القادرات على تمثيل الدولة أولمبياً في المستقبل القريب.

وحرص الوفد الفرنسي خلال الزيارة على عقد جلسة حوارية مع مدربات الجودو بمختلف مراكز التدريب بالشارقة تخللها تحديد العديد من الأسس التدريبية المهمة التي تساهم في تحقيق تطور ونتائج إيجابية سريعة في تدريب البراعم والفئات العمرية الصغيرة.

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