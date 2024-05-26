ذهبية مريم الزيودي مسك ختام مونديال ألعاب القوى باليابان «كوبي - 2024»

المصدر: دبي - البيان

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حققت مريم الزيودي لاعبة منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى باليابان «كوبي - 2024»، بعدما حصلت على صدارة الترتيب في مسابقة دفع الجلّة للسيدات فئة F40 .

وذك بعد خوضها نهائي المسابقة وتفوّقها على أفضل لاعبات العالم في رياضة دفع الجلّة، وبتلك النّتيجة تمكنت مريم الزيودي من التأهل مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبيّة «باريس - 2024» ما يزيد قيمة وأهميّة تحقيق ذهبيّة البطولة العالميّة ويضمن للرياضة البارالمبيّة الوطنيّة مقعداً إضافيّاً في أرفع المحافل البارالمبية.

واعتلت مريم الزيودي قمّة الترتيب حينما استطاعت تحقيق مسافة قدرها 8.49 أمتار في أفضل محاولة ضمن ستّ محاولات عبر منافسة شرسة.

يذكر أن بطلتنا مريم الزيودي هي من حملت العلم الوطني في حفل الافتتاح في أثناء طابور عرض المنتخبات المشاركة وتصادف أن تكون سبباً في رفع راية الوطن في اليوم الأخير من المنافسات لتكون الميدالية الذّهبية مسك ختام مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم لألعاب القوى «كوبي - 2024».

وتوجّه محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية بالتهنئة للاعبة منتخبنا مريم الزيودي بعد تحقيقها إنجاز الميدالية الذّهبية الثانية للإمارات في بطولة العالم لألعاب القوى.

وأعرب عن سعادته الغامرة بما قدّمته البطلة من جهد وما بدر عنها من قوّة الإرادة والمهارات الفنيّة والبدنية التي مكّنتها من مقارعة أفضل اللاعبين من جميع قارات العالم مؤكّداً أهميّة ختام البطولة باعتلاء منصّات التتويج بعد البداية الرائعة الّتي كانت بالإنجاز الذهبي ذاته من قبل لاعبنا محمد الحمادي.

وأكّد الهاملي أنّ حصاد لاعبينا لميداليتين ذهبيّتين في المشاركة في واحد من أرفع المحافل العالمية نتاج جهد وعمل كبير من قبل اللاعبين والمدربين والإداريين في منظومة الرياضة البارالمبية الوطنية .

وكذلك نتيجة الدعم اللامحدود من قبل قيادات البلاد الرّشيدة الّتي أهديها تلك الإنجازات الكبرى آملاً تحقيق المزيد في القادم من المنافسات الإقليميّة والدولية فما حدث من إنجاز في بطولة العالم لألعاب القوى يعدّ حافزاً قويّاً لتحقيق الإنجازات المماثلة مع اقتراب دورة الألعاب البارالمبية «باريس - 2024».

هذا ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى عائدةً من اليابان إلى أرض الوطن فجر يوم غد عبر مطار دبي الدولي في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً.

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