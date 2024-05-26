أفراح النصراوية تتواصل بثاني ألقاب كرة السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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عمت الفرحة نادي النصر بحصول فريق رجال كرة السلة بالنادي على ثاني الألقاب هذا الموسم بالتتويج بكأس الإمارات بعد الفوز الغالي على شباب الأهلي بفارق 3 نقاط «74 - 71» في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي الوصل، وهو النهائي الثاني الذي يكسبه النصر هذا الموسم أمام المنافس نفسه.

حيث فاز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة قبل 22 يوماً فقط، وجاء الفوز النصراوي بهذه المباراة بعد ملحمة قوية أبلى فيها الفريق بشكل مميز في آخر الدقائق عندما قلب تأخره بفارق 8 نقاط لفوز غالٍ بفضل تقدمه في الربع الأخير بفارق 11 نقطة.

وعبر مدرب الفريق الكابتن حسام الوكيل عن هذا الإنجاز مؤكداً أن فريقه كان في الموعد تماماً ونجح في قلب النتيجة لصالحه قبل دقيقتين فقط، وقال: المباراة كانت تسير لصالح شباب الأهلي قبل أقل من دقيقتين، ولكن انتفاضة لاعبي النصر جعلتها تنقلب تماماً لمصلحتهم.

وتحدث الوكيل عن سر النهاية السعيدة قائلاً: كان لابد من المجازفة الفنية خصوصاً وأنه لا بديل أمامي في ذلك، فقمت بتغيير الخطة تماماً في الربع الرابع من المباراة، واعتبرتها مجازفة، لأن هناك عجزاً في بعض المراكز بفريقي بسبب الإصابات، والمخاطرة أمام فريق كبير بحجم الأهلي أمر صعب، لكن نجحنا فيما نريده وخطفنا اللقب الثاني لنرسم الفرحة على موسم هو الأجمل للفريق.

وختم الوكيل قائلاً: «لم تنحصر الإنجازات في لقبين هذا الموسم، بل تم بناء فريق للمستقبل، وجود 4 لاعبين دوليين من النصر لأول مرة بصفوف المنتخب الأول، وهو الهدف الأسمى، وبالتالي علينا البناء على ما تحقق لمستقبل اللعبة في النادي».

على جانب آخر، بحضور اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وعلى صالة نادي الوصل بنهائي كأس الإمارات للرجال أبرم اتحاد الإمارات لكرة السلة عقد شراكة مع شركة كابيللي لتوريد الملابس الرياضية التي تحمل علامتهم التجارية إلى جميع منتخباتنا الوطنية والحكام لمدة ثلاثة مواسم.

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