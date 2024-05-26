«سباق دلما التاريخي» يكرم شركاء النجاح والرعاة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي لفئة 60 قدماً شركاء النجاح والرعاة، في احتفال ختام سباق مهرجان دلما أمس في شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.

وذلك تقديراً لدورهم وإسهامهم في نجاح المهرجان والسباق، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث.

وقام معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، بتكريم ممثلي شركاء النجاح والرعاة وبحضور عبدالله مبارك المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وضمت قائمة المكرمين مجموعة من الجهات الرسمية والشركات والاتحادات الرياضية، وهي الحرس الوطني، وأدنوك، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وشرطة أبوظبي، ومجموعة تدوير، ودائرة الثقافة والسياحة، وأبوظبي مارين، ومستشفيات الظفرة، ودلما مارين، وبنك المارية المحلي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة البيئة بأبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، والمسعود للسيارات، وديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، ومستشفى برجيل، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وأبوظبي البحرية، والمركز الوطني للأرصاد، وجمعية أبوظبي التعاونية، وبلدية منطقة الظفرة.

وأشاد سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية بالنجاح الكبير الذي سجله سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وبالاحتفال الرائع الذي أقيم في شاطئ المغيرة لتتويج الفائزين، والذي شرفه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالحضور وتتويج الفائزين، مهنئاً سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بتتويج المحمل «حشيم» بلقب النسخة السابعة لسباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً بنسخته السابعة.

وثمن الرميثي جهود شركاء النجاح والرعاة ودورهم في النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابعة لسباق مهرجان دلما التاريخي، متمنياً تواصل هذا التعاون في كل الفعاليات التراثية البحرية.

وقال: السباق رسم لوحة تراثية رائعة، ونقل ماضي الأجداد والآباء إلى الحاضر الزاهر بقوة وعزيمة النواخذة والبحارة وشجاعتهم على ارتياد البحر للحصول على خيراته الوفيرة.

وأشاد سالم الرميثي بجهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة بالتنظيم المتميز للسباق والترتيبات الاحترافية لانطلاقته من جزيرة دلما، وكذلك عند خط النهاية في شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة التي شهدت تتويج الفائزين.

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