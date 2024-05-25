شباب الأهلي يعيد كأس رئيس الدولة لليد لخزائنه بعد غياب 5 مواسم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر مساء أول من أمس الجمعة بختام موقعة «الغريمين التقليديين» بساحات كرة اليد شباب الأهلي والشارقة، احتفالية كبيرة بتتويج فرسان دبي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، وبهذا الانتصار يعود «الفرسان» إلى عرش البطولة - بعد أن تربع عليه «الملك» لخمسة مواسم متتالية، حيث كان آخر لقب للكأس الغالية أحرزه شباب الأهلي في الموسم الرياضي 2017/2018.

جاءت الفرحة عارمة ومستحقة بفوزهم على فريق الشارقة حامل لقب البطولة للسنة الخامسة على التوالي والعاشرة بمشواره بالبطولة التي انطلقت بالموسم 1976/1977، والمسيطر على معظم ألقاب بطولات رجال اليد خلال المواسم السابقة، والذي غرد خارج السرب وأصبح من الصعب على أي فريق أن يوقف هذه الانتصارات المميزة بخماسية الموسم الماضي ورباعية الموسم الحالي «كأس الاتحاد، وكأس الإمارات والدوري والسوبر الإماراتي».

هيمنة

كان للاعبي كرة اليد بنادي شباب الأهلي رأي آخر، عندما نجحوا في كسر هيمنة ملك اللعبة بالدولة، كما يصفونه، بفوز جاء عن جدارة واستحقاق عندما فرضوا سيطرة شبه مطلقة من بداية المباراة رغم إثارتها ونديتها بين قطبي اللعبة في دبي الشارقة، ونجحوا في فرض أحقيتهم بالفوز بنتيجة 27 - 26، ليضيفوا النجمة الثامنة لمسيرتهم بهذه البطولة، والأولى بهذا الموسم، وليردوا اعتبارهم على الأقل لخسارتهم أمام الملك في نهائيات بطولتي «السوبر الإمارات، والدوري» وفي النهاية نجح «الفرسان» بالتتويج بأغلى كؤوس كرة اليد، وختام مسك للموسم، وبالدخول في قائمة أصحاب الإنجازات.

ثقة

من جهته، أشاد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، بالمستوى واليقظة والثقة بالنفس التي لعب بها الفريق في جميع المسابقات والتي وصل بمجملها إلى النهائيات وخسرها في الأمتار الأخيرة في كل مباراة، وقال: يظهر فريقنا تطوراً منشوداً وينافس بقوة بساحات اللعبة والتي تكللت بفوزه بأغلى كؤوس كرة اليد، والتي مثلت مسك ختام موسم أقوياء اليد والذي لم نخرج منه خاليي الوفاض، وأضاف لقد اكتملت سعادتنا بفوزنا على فريق كبير بحجم «فريق الشارقة» صاحب الإنجازات والبطولات، موضحاً أن هذه البطولة أعادتنا للزمن الجميل والطبيعي باعتلاء منصات التتويج وحصد الألقاب التي لا تغيب عن قلعة الفرسان، وهذا الأمر ليس غريباً أو جديداً على يد «فرسان دبي».

رد اعتبار

بدوره، وصف مدرب فريق شباب الأهلي التونسي وليد بن عمر المباراة قائلاً: «إنها كانت ممتازة في الجانبين الفني والبدني وظهرت المباراة على مستوى عالٍ بوجود لاعبين مميزين، وقد ركزنا على اللاعبين المحليين في الفريق وظهرت المباراة بشكل مميز لتؤكد أن الشارقة وشباب الأهلي هم أفضل فرق الدوري المحلي، والحمد لله نجح لاعبونا في المحافظة على أفضليه التقدم من البداية، عكست الإصرار والتصميم لحسم لقب أغلى الكؤوس ولعودة الإنجازات لقلعة الفرسان».

ووجه شكره لإدارة النادي التي وفرت جل متطلبات النجاح لأبنائها الذين كانوا عند حسن الظن رغم قوة الموسم، وثمن الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وهنأهم وأسرة اللعبة بهذا الإنجاز.

سعادة

بدوره، عبر كابتن نادي شباب الأهلي مرزوق أحمد عن سعادته للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد هذا الموسم، وخصوصاً أنه جاء على حساب فريق الشارقة، والذي يحسب له سيطرته على مجمل بطولات لعبة الأقوياء، وأوضح مرزوق أن فريقنا لدية كل المعلومات عن فريق الشارقة من حيث مكامن القوة والضعف، ولعبنا بشكل متوازن على مدار الشوطين واستثمرنا معظم الفرص، والمهم حققنا الفوز رغم احترامنا للملك.

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