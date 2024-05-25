«الأبيض» يستعد لآسيوية الرجبي واختيار فوزية فريدون للحصول على منحة دولية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستعد منتخب الرجبي فئة 15 لاعباً، للمشاركة في البطولة الآسيوية «النخبة»، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا إلى البطولة مع «النخبة»، ويخوض أولى مبارياته أمام هونج كونج، في الأول من يونيو المقبل، على أن تغادر البعثة إلى هونج كونج الأربعاء المقبل، فيما يلعب منتخبنا مباراتين في الإمارات، الأولى أمام كوريا الجنوبية 9 يونيو، والثانية أمام ماليزيا يوم 21 من الشهر نفسه، وتعتبر البطولة محطة مهمة لمنتخبنا، خصوصاً أن بطل نسخة العام المقبل يتأهل إلى كأس العالم للرجبي 2027 المقرر إقامتها في أستراليا.

وقال أبولو بيرلني مدرب المنتخب: «واثقون من قدرة اللاعبين على تقديم أداء متميز في البطولة، خصوصاً أنها المشاركة الأولى للمنتخب في البطولة التي تضم النخبة، والاستمرار فيها سيكون مكسباً كبيراً للعبة، والتي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، من خلال التدرج للمستويات الآسيوية، حتى وصلنا إلى النخبة».

فيما قال يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب: «التحضيرات تسير على قدم وساق، ومتحمسون لتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى الرجبي في الإمارات، ويأتي هذا الإنجاز بعد فوز المنتخب ببطولة المستوى الأول التي أقيمت في باكستان العام الماضي، ما يؤكد تطور مستوى اللعبة في الدولة والخطوات الكبيرة التي قطعها منتخبنا نحو العالمية، والاتحاد يقدم كل الدعم اللازم للمنتخب الوطني للمشاركة في البطولة، ويتطلع إلى تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية تسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة اللعبة في الدولة».

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للرجبي عن اختيار فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، للحصول على منحة «سيدات لقيادة الرجبي من كابجيميني» لعام 2024-2025، في إطار تعزيز دور القيادات النسائية في عالم الرجبي، والمساهمة في تسريع تطوير لعبة الرجبي للسيدات والفتيات، والتحضير لكأس العالم للرجبي للسيدات 2025، إذ يهدف البرنامج إلى دعم تطوير المهارات القيادية للمشاركات من خلال جلسات تدريب وتوجيه شخصية، بهدف إنشاء شبكة عالمية متنامية من القائدات والنماذج النسائية في الرياضة، ويعزز من تمثيل المرأة في مواقع القيادة في مختلف مجالات الرياضة.

ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2018، أكمل 98 باحثة البرنامج، مما يبرز النجاح الكبير لهذه المبادرة في تمكين النساء في مجال الرجبي، وبهذا الاختيار، تنضم فوزية فريدون إلى قائمة متميزة من القائدات اللواتي ساهمن في تطوير الرياضة النسائية على مستوى العالم، وعبرت فوزية فريدون، عن فخرها بالاختيار قائلة: «أشعر بفخر كبير لاختياري ضمن البرنامج، وأعتبره خطوة مهمة في مسيرتي المهنية، ويتيح لي المساهمة بشكل أكبر في تطوير لعبة الرجبي للسيدات، وأتطلع للاستفادة من الجلسات التدريبية والتوجيهية والانضمام إلى شبكة القائدات العالميات في هذه الرياضة، ومن خلال هذه المنحة، سأتمكن من دعم اتحاد الإمارات للرجبي وتعزيز انتشار رياضة الرجبي بين النساء في الدولة، لأن تطوير المهارات القيادية والعمل على نشر الرياضة، سيساهمان في تحقيق رؤية أوسع لمشاركة المرأة في الرياضة، وزيادة انتشار لعبة الرجبي بين الفتيات في الإمارات».

ومن جهته، أشار فيصل عبد العزيز الزرعوني، مستشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي إلى أهمية مشاركة فوزية فريدون في البرنامج، كخطوة بارزة نحو تعزيز دور المرأة في عالم الرياضة، وخصوصاً في رياضة الرجبي. وأكد أن هذه الفرصة لن تعزز فقط قدراتها الشخصية والمهنية، بل ستعود أيضاً بالفائدة على الرياضة الإماراتية بشكل عام، ورياضة الرجبي بشكل خاص.

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