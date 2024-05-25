الحمرية بطل موسم قوارب التجديف الحديث

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار مؤخراً على فعاليات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث والتي أشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان ضمن برامجه السنوية الخاصة بالأنشطة والفعاليات المحلية للموسم 2023 - 2024.

وشملت بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث 5 جولات تنقل فيها الحدث بين العاصمة أبوظبي ودبي والفجيرة حيث استضاف نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولات الأولى والثانية والخامسة (الختامية) بينما استضاف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الجولة الثالثة ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجولة الرابعة.

واستحق فريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي صدارة الترتيب العام لبطولة الإمارات 2023 - 2024 بعدما جمع 628 نقطة متفوقاً على باقي الفرق المشاركة في البطولة ومن بينها فريق نادي أبوطبي للرياضات البحرية والذي حل ثانياً برصيد 165 نقطة وفريق نادي أبوظبي للتجديف الثالث برصيد 21 وفريق شرطة دبي الرابع برصيد أربع نقاط وفريق جامعة نيويورك-أبوطبي الخامس بنقطتين.

وشهدت البطولة مستويات جيدة وزيادة في عدد الممارسين حيث أظهر فريق الحمرية تفوقاً واضحاً في جميع الفئات خاصة فئات المراحل السنية مقدماً المواهب الصاعدة في الناشئين والناشئات (16 و18 سنة) والشباب والشابات (23 سنة) ليؤكد سيطرته على هذه الرياضة وتفوقه بالعناصر الوطنية المتميزة والتي تخدم المنتخبات الوطنية.

وحرص محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على توجيه الشكر للأندية البحرية في الدولة وفي مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على جهودها المقدرة في استضافة وتنظيم جولات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث في موسم 2023 - 2024. كما هنأ محمد عبدالله العبيدلي جميع الفرق المشاركة في البطولة وبارك لفريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي تفوقه وصدارته للترتيب العام بعد 5 جولات حصد فيها أكبر عدد من النقاط ليتوج بطلاً لبطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث بجدارة محققاً 628 نقطة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على الجهود المتصلة من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان لتطوير مختلف الرياضات التي يشرف على تنظيمها ونشرها على أوسع نطاق بين شرائح المجتمع وكذلك رعاية المواهب التي تخدم المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها.

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