حمدان بن زايد يتوج «حشيم» بطلاً لسباق دلما

المصدر: الظفرة - وام

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توج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً بدورته السابعة، الذي أقيم أمس، ونظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، تحت رعاية سموه ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي، وسط أهازيج أهل البحر، وجمهور غفير من المتابعين، وفرحة أطقم المحامل الفائزة على شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.

وفاز المحمل «حشيم 199» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي باللقب، ليسجل اسمه في القائمة الذهبية لأول مرة في هذا السباق التاريخي الكبير.

وجاء في المركز الثاني «نمران» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة علي عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث «الطف 9» لمالكه محمد راشد مصبح الرميثي بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمد الحمادي، وحصل على المركز الرابع «الظفرة 125» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي.

حضر السباق وتابع مراسم تتويج الفائزين الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل مكتب نائب حاكم أبوظبي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، واللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.

وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث، وأحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوجه أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها للجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث وصونه ونقله إلى الأجيال من خلال الفعاليات المختلفة والسباقات والمهرجانات.

وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، للمهرجان والسباق في نسخته السابعة، واهتمامه ودعمه للأنشطة البحرية والسباقات التراثية والتقليدية ورعايتها وحضور فعالياتها وتتويج أبطالها، حيث حظي الفائزون الثلاثة في النسخة السابعة بشرف التتويج من قبل سموه.

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