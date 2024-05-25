400 لاعب ولاعبة من 3 دول في «بطولة مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت منافسات البطولة الدولية للمدارس في دبي التي نظمتها أكاديمية جام بدبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ملاعب مختلفة بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة ومثلوا مدارس من الإمارات ولبنان والعراق، وتنافسوا في بطولات كرة القدم وكرة السلة والسباحة، وأقيمت منافساتها في: أكاديمية تشامبس بفستيفال سيتي دبي، ونادي النصر، ومدرسة السلام المجتمعية، ومدرسة الاتحاد جميرا.

شارك في بطولة كرة القدم 12 فريقاً تم تقسيمها على ثلاث مجموعات، وفاز فريق مدرسة انترناشونال كولديج لبنان عين عار بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مدرسة انترناشونال كولديج لبنان 7، وفي منافسات بطولة كرة القدم للفتيات فاز فريق ريدز بالمركز الأول.

وفي منافسات كرة السلة للبنين فاز فريق مدرسة الشويفات الدولية أربيل العراق بالمركز الأول، وفي منافسات كرة السلة للفتيات فاز فريق مدرسة انترناشونال كولديج لبنان رأس بيروت بالمركز الأول، وفي منافسات بطولة السباحة للفتيات 50 متر فراشة فازت لانا الريس من المدرسة الفرنسية الدولية بالمركز الأول.

وفي منافسات البنين فاز سامي الفاس من المدرسة الفرنسية الدولية بالمركز الأول، وفي منافسات السباحة على الظهر للفتيات فازت منتسبات مدرسة إنترناشونال كوليدج لبنان بالمراكز الأولى، حيث فازت نور داني شحادة بالمركز الأول، تلتها كريستينا ساروو في المركز الثاني، وحلت ليلى داعوك في المركز الثالث، وفي منافسات البنين فاز سامي الفاس من المدرسة الفرنسية الدولية بالمركز الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز