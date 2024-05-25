«دولية دبي للشطرنج» تدشن نسختها الـ 24 اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تدشن بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج نسختها 24 مساء اليوم بنادي دبي للشطرنج والثقافة وتستمر منافساتها حتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة من بينهم 80 من حملة الألقاب الدولية، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 52 ألف دولار.

تعد بطولة دبي المفتوحة للشطرنج والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة من أشهر البطولات الدولية ذات السمعة المميزة، وقد شكلت محطة مهمة في مسيرة العديد من نجوم اللعبة العالميين مثل البطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسون، والتي كانت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في عام 2004 انطلاقته الحقيقية نحو لقب أستاذ دولي كبير.

وتحرص اللجنة المنظمة للبطولة على استقطاب خيرة اللاعبين العالميين سنوياً لخلق أجواء منافسة قوية، وللمساهمة في تطوير اللاعبين الإماراتيين من فئة الشباب في ظل اقتراب الاستحقاق العالمي الأكبر في سبتمبر المقبل، وهو أولمبياد العالم للشطرنج في العاصمة بودابست.

وتقام البطولة ضمن فئتين «أ» و«ب» بعد نجاح التجربة في العام الماضي، وتم توزيع اللاعبين بين الفئتين حسب تصنيفهم العالمي، حيث تفرض المشاركة في الفئة الأولى تصنيفاً دولياً يتخطى الـ 2300، فيما تضم الفئة الثانية «ب» اللاعبين المصنفين تحت الـ 2300 وفوق 1600 نقطة.

ويتصدر قائمة المشاركين، الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف، يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني، ثم مواطنه ليون لوكي مندونكا، أما المصنف الرابع فهو الصربي ألكسندر أندجتيتش، أما أعلى مصنفة فهي الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية لو مايويا، ويتصدر الأردني أحمد الخطيب المصنف 2380 اللاعبين العرب المشاركين في البطولة، يليه المصري محمد عزت المصنف 2340 في ظل غياب لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي سالم عبدالرحمن.

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