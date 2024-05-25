3 ميداليات لمنتخب مصارعة الذراعين في «آسيوية طشقند»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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حصد منتخب الإمارات لمصارعة الذراعين ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركته في بطولة آسيا في طشقند عاصمة أوزبكستان والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة بمشاركة كبيرة للمنتخبات الآسيوية.

وأحرز اللاعب سالم الشحي ميداليتين برونزيتين في اليد اليمنى واليد اليسرى، لوزن 90 كيلوغراماً بينما أحرز اللاعب أحمد صالح خرخور الميدالية البرونزية لليد اليسرى في وزن 75 كيلوغراماً وفي الوزن المفتوح أحرز اللاعب علي المزروعي المركز الرابع وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم وآسيا.

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