سلة النصر بطلاً لكأس الإمارات

المصدر: دبي-ياسر قاسم- تصوير-دينيس مالاري

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توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، فريق النصر بطلاً لكأس الإمارات للسلة هذا الموسم بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه شباب الأهلي بنتيجة 74-71 في مباراة مثيرة بصالة نادي الوصل، تأرجحت فيها النتيجة حتى الثواني الأخيرة.

انتهى الربع الأول لصالح النصر 25-12، ورد شباب الأهلي سريعاً في الربع الثاني متقدماً فيه 22-10 ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة قبل العودة إلى غرفة الملابس، وواصل شباب الأهلي أفضليته في الربع الثالث متقدماً 18-9 ليتقدم في النتيجة بفارق 8 نقاط «52-44» قبل الربع الأخير، الذي جاء مثيراً ونجح فيه التعويض وتعديل النتيجة 67-67 ثم التقدم بفارق 3 نقاط «70-67» قبل دقيقة من النهاية، واستمر فارق الـ 3 نقاط حتى قبل 25 ثانية لصالح النصر «74-71»، الذي نجح في المحافظة على النتيجة حتى نهاية المباراة، ليفوز النصر بلقبه الثاني هذا الموسم على مستوى الرجال.

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