اليابان بطل «الفرق» في ختام بطولة العالم للجودو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفظ منتخب اليابان بلقب «الفرق المختلطة» التي أقيمت أمس، في ختام بطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، بعد منافسة قوية جمعت أفضل نجوم العالم في «مبادلة أرينا» في النسخة الـ 37 التي جاءت الأكبر تاريخياً على أرض دولة الإمارات.

وحقق منتخب اليابان الميدالية الذهبية للمرة السابعة على التوالي، وجاءت بعد تفوقه في النهائي على حساب منتخب فرنسا، الذي نال الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى جورجيا وإيطاليا بعد فوزهما على ألمانيا وأوزبكستان على التوالي.

شهد منافسات اليوم الختامي للبطولة، وقام بتتويج الفائزين في منافسات «الفرق المختلطة»، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، الذي سلم كأس المركز الأول للمنتخب الياباني، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، الذي قلد لاعبي اليابان بالميداليات الذهبية، وعدد من الشخصيات البارزة في رياضة الجودو الذين شاركوا في تتويج منتخبات فرنسا بالميداليات الفضية وجورجيا إيطاليا بالميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الفردي، نجح لاعبو ولاعبات اليابان من إنهاء المنافسات، في صدارة الترتيب العام، بإجمالي 9 ميداليات ملونة، بـ 3 ميداليات ذهبية، و2 فضية و4 برونزية، وحل بالمركز الثاني جورجيا، بأربع ميداليات منها 2 ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية، ثم كوريا الجنوبية بالمركز الثالث برصيد 5 ميداليات ملونة منها 2 ذهبية و3 برونزية، إذ يعتمد الترتيب الإجمالي على قيمة الميداليات وليس عددها.

وضمن منتخب اليابان صدارة الترتيب بعدما واصل تفوقه في الجولة الخامسة والأخيرة للفردي، فحققت اليابانية واكابا توميتا الميدالية الذهبية في فئة وزن فوق 78 كجم، ونالت التركية كايرا أوزديمير الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية للتركية هلال أوزتورك والكورية هايون كيم.

وكسب زيلوم كوستوسويف الميدالية الذهبية لفئة وزن تحت 100 كجم، ونال الفضية الكندي شادي النحاس صاحب الأصول المصرية، وذهبت البرونزية إلى الياباني دوتا أراي والإسباني نيكولوز شيرزاديشيفلي.

ونال الكوري مينجونج كيم الميدالية الذهبية لوزن فوق 100 كجم، وحقق الفضية الجورجي جورام توشيفيلي، وذهبت البرونزية إلى الروسي تاميرلان باشايف والأوزبكي أليشر يوسبوف.

وفي نفس هذه الفئة حقق عمر معروف لاعب منتخبنا الوطني، أفضل النتائج الإماراتية ببلوغه دور الـ 16، عقب حصده انتصارين على التركي منير إرتوج والنمساوي موفلي بورشفيلي، ثم خسر أمام الكوبي أندي جراندا.

هدف

وأعلن ناصر التميمي، أمين عام اتحاد الإمارات للجودو، عن ارتفاع أعداد اللاعبين الإماراتيين المتأهلين رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، إلى 6، بواقع 5 لاعبين ولاعبة واحدة، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي، «وزن تحت 81 كجم»، أرام جريجوريان «وزن تحت 90 كجم»، ظافر آرام «وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف» وزن فوق 100 كجم«، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».

وأكد التميمي أن اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وأعضاء مجلس الإدارة، كانوا أمام خيارين خلال الفترة الماضية، إما تخفيف حمل المشاركات الخارجية والتركيز على بطولة العالم، أو زيادة المشاركات من أجل كسب النقاط في التصنيف ورفع أعداد المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وقمنا بالخيار الثاني ومنحنا الثقة الكاملة للجهاز الفني، ليتحقق الهدف بنسبة 90 ٪، بنجاح 6 من أصل 7 لاعبين تم اختيارهم للتأهل، مع سعي الاتحاد لمحاولة الفوز بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وهو سبب عدم إحراز ميداليات في هذه البطولة، ولعل البارز أن أفضل 18 لاعباً في التصنيف الدولي يتأهلون مباشرة في كل فئة للأولمبياد، وجميع لاعبينا المتأهلين يتواجدون ضمن هذا التصنيف حالياً، وهذه كانت آخر بطولة وأغلق الباب بعدها للتأهل إلى باريس 2024.

وأشار إلى إقامة معسكر صيفي مجتمعي خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين بعد افتتاح الصالة الجديدة للجودو في بني ياس التي تتضمن مقراً للاتحاد أيضاً.

وحول النجاح الفني والتنظيمي لبطولة العالم التي أختتمت أمس في أبوظبي، قال: «حققنا النجاح الفني والتنظيمي بشكل مميز وبشهادة الاتحاد الدولي والوفود المشاركة، لاسيما أنها من أقوى وأكبر البطولات العالمية، ولدينا خبرات كبيرة في تنظيم الفعاليات الدولية منذ 2009، علماً بأن الموافقة على استضافة بطولة العالم في أبوظبي جاءت قبل نحو 5 أشهر فقط، بينما تتطلب درجة الاستعداد لاستضافة مثل هذه البطولات فترات أطول تصل إلى عامين، ودولة الإمارات رائدة بالتنظيم العالمي للبطولات الدولية».

وأعرب عن تطلعه لنشر هذه الرياضة في المجتمع والمدارس، وقال: «قبل 5 سنوات كان عدد أندية الجودو الخاصة في الدولة ناديين فقط، والآن في أبوظبي لدينا ما بين 3 إلى 4 أندية، بجانب 5 أندية في دبي، فضلاً عن الأندية الحكومية ومراكز المدارس، ونتطلع لنشر الجودو على نطاق واسع واكتشاف المواهب».

وبشأن التعاون مع الاتحاد الفرنسي للعبة، قال ناصر التميمي: «عقدنا اجتماعاً في هذا الخصوص مع الوفد الفرنسي بأبوظبي لاستعراض أوجه التعاون في نشر اللعبة من الجانبين التعليمي والمجتمعي، وفرنسا من الدول الرائدة عالمياً في الجودو، ولديها نحو مليون لاعب، كما تم عقد اجتماع من جانبهم مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ولدينا قناعة كبيرة بأهمية هذه الخطوات، نظراً للشغف الكبير بهذه اللعبة التي تتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية».

زيارة

قام اتحاد الإمارات للجودو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لإجراء جولة في عدد من المدارس بالشارقة، من أجل تشجيع الطلاب على ممارسة هذه الرياضة، كما قام بزيارة مراكز تدريب البنات للجودو في الشارقة، إلى جانب زيارة جامعة السوربون في أبوظبي لنفس الغاية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الجهود لنشر هذه الرياضة في القطاع التعليمي في الدولة، والخطوات التي يتم القيام بها لزيادة أعداد الممارسين من خلال التوجه لعملية البناء الصحيحة من خلال القاعدة الأساسية لبناء الهرم الرياضي بالشكل الصحيح.

أرقام استثنائية

استعرضت اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي للجودو، الأرقام الاستثنائية التي حققتها النسخة الحالية من بطولة العالم للجودو في أبوظبي، بحضور أكثر من 200 إعلامي من خارج الدولة لتغطية المنافسات، وبث هذه المنافسات سواء بشكل مباشر أو عبر الملخصات في 130 دولة مختلفة.

وكشفت الأرقام عن ارتفاع أعداد الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد الدولي والبطولة هذه تحديداً، مع رصد جميع لحظات المنافسات من نتائج ولقاءات وتفاصيل مختلفة لعيش أجواء الحدث.

وقامت العديد من وكالات الأنباء البارزة، والمواقع الشهيرة عالمياً بسرد تقارير موسعة عن البطولة بمختلف اللغات بالإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية واليابانية وغيرها، بالإضافة للغة العربية مع انتشار تغطية الحدث عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» بشكل إيجابي.

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