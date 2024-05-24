نجاح كبير للبطولة الدولية للمدارس في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة الدولية للمدارس في دبي، التي نظمتها أكاديمية جام بدبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ملاعب مختلفة بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، ومثلوا مدارس من الإمارات ولبنان والعراق، وتنافسوا في بطولات كرة القدم وكرة السلة والسباحة، وأقيمت منافساتها في: أكاديمية تشامبس بفستيفال سيتي دبي، ونادي النصر، ومدرسة السلام المجتمعية، ومدرسة الاتحاد جميرا.

شارك في بطولة كرة القدم 12 فريقاً تم تقسيمها على ثلاث مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق كوجرس 7 (W)، وكوجرس 8، وريدز، ومدرسة الاتحاد الخاصة، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق إنترناشونال كولديج لبنان 7، وإنترناشونال كولديج لبنان عين عار، ومدرسة الشويفات الدولية، والمدرسة الفرنسية الدولية B، وضمت المجموعة الثالثة فرق إنترناشونال كولديج لبنان 8، وكوجرس عين عار، والمدرسة الفرنسية الدولية A، ومدرسة درب السعادة.

وفاز فريق مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان عين عار بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان 7، الذي حصل على المركز الثاني، وحل فريق كوجرس 7 (W) في المركز الثالث، وتوج اللاعب مالك أبو زهر من مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان 7 بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وفي منافسات بطولة كرة القدم للفتيات فاز فريق ريدز بالمركز الأول، تلاه فريق كوجرس عين عار في المركز الثاني، وحل فريق إنترناشونال كولديج لبنان-رأس بيروت-GR8 في المركز الثالث، وتوجت اللاعبة هلا حميدان من فريق ريدز بلقب أفضل لاعبة في البطولة، وشارك في البطولة 6 فرق هي: فريق إنترناشونال كولديج لبنان-رأس بيروت-GR8، وريدز، ومدرسة جيمس الخليج الدولية، ومدرسة الشويفات الدولية، وكوجرس عين عار، وكوجرس رأس بيروت،

وفي منافسات كرة السلة للبنين فاز فريق مدرسة الشويفات الدولية أربيل العراق بالمركز الأول، تلاه فريق مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان عين عار في المركز الثاني، وحل فريق مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان رأس بيروت في المركز الثالث، وحصل اللاعب حسين برزجي من مدرسة الشويفات الدولية أربيل العراق بلقب أفضل لاعب في البطولة، وشارك في البطولة 5 فرق هي: إنترناشونال كولديج لبنان-عين عار، وإنترناشونال كولديج لبنان-راس بيروت، كوجرس-رأس بيروت لبنان، مدرسة الشويفات الدولية أربيل، والمدرسة الفرنسية الدولية

وفي منافسات كرة السلة للفتيات فاز فريق مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان رأس بيروت بالمركز الأول، تلاه فريق إنترناشونال كولديج لبنان عين عار في المركز الثاني، وحل فريق كوجرس عين عار لبنان في المركز الثالث، وتوجت اللاعبة لولوة سعود من مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان رأس بيروت بلقب أفضل لاعبة في البطولة، وشارك في البطولة 6 فرق هي: إنترناشونال كولديج لبنان-عين عار، وإنترناشونال كولديج لبنان-رأس بيروت، وكوجرس-رأس بيروت لبنان، وكوجرس-عين عار لبنان، ومدرسة جيمس الخليج الدولية، أكاديمية جام الرياضية B.

وفي منافسات بطولة السباحة للفتيات 50 متر فراشة فازت لانا الريس من المدرسة الفرنسية الدولية بالمركز الأول، تلتها نور خاطر من إنترناشونال كولديج لبنان في المركز الثاني، وحلت نور داني شحادة من إنترناشونال كولديج لبنان في المركز الثالث، وفي منافسات البنين فاز سامي الفاس من المدرس الفرنسية الدولية بالمركز الأول، تلاه عبدالله أحمد موستة ومحمد ربيع سيد من مدرسة بيس البريطانية في المركزين الثاني والثالث، وفي منافسات السباحة على الظهر للفتيات فازت منتسبات مدرسة إنترناشونال كوليدج لبنان بالمراكز الأولى، حيث فازت نور داني شحادة بالمركز الأول، تلتها كريستينا ساروو في المركز الثاني، وحلت ليلى داعوك في المركز الثالث، وفي منافسات البنين فاز سامي الفاس من المدرسة الفرنسية الدولية بالمركز الأول، تلاه محمد ربيع سيد من مدرسة بيس البريطانية في المركز الثاني، وحل عبدالله أحمد موستة من ذات المدرسة في المركز الثالث.

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