شرطة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع "اتحاد الإمارات للرماية"

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اتفاقية مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة للرماية، بشأن التعاون المشترك لتطوير مهارات الرماية لدى المنتسبين من الجهتين.

وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية يتم التعاون بين الجهتين على تقديم الدعم الإداري للمدربين والمختصين، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة والإسهام في تقديم المحاضرات وحلقات النقاش التوعوية، وورش العمل وصقل المهارات الرياضية للمنتسبين، وتشجيع أصحاب المواهب في الرماية.

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