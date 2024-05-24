غداً.. انطلاق منافسات بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

المصدر: وام

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تنطلق غدا السبت، منافسات النسخة الرابعة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر حتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة.

وتقام البطولة، التي تضم عشرات اللاعبين واللاعبات من حملة الألقاب الدولية، بنظام الفئتان (A) و (B) بعد نجاح التجربة في العام الماضي، وتم توزيع اللاعبين في كلتا البطولتين بناءً على التصنيف العالمي للمشاركين.

ويتصدر قائمة اللاعبين المشاركين الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف (2729)، يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني (2654)، أما أعلى مصنفة في فئة الأستاذة الدولية الكبيرة فهي الصينية لو مايويا (2437).

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