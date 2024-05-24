دانيشفار براديا بطل «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج الإيراني دانيشفار براديا بطلاً للنسخة السابعة، من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتعادل براديا في الجولة الأخيرة مع المصنف الأول الهندي آرجون ايريجايسي بطل النسخة الماضية، ليعتلي اللاعب الإيراني منصة التتويج برصيد 6.5 نقاط..

وجاء الروسي مورزين فولودار في المركز الثاني، برصيد 6.5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأمريكي سام شاكلاند، والذي حل ثالثاً بالرصيد نفسه من النقاط، مبتعداً بفارق نقاط «كسر التعادل»، وحلّ رابعاً الأوزبكي شمس الدين فوخيدوف «6.5 نقاط» أيضاً، بعد فوزه في الجولة الختامية على سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة، والذي حلّ في المركز السادس عشر بـ5.5 نقاط.

وذهب المركز الخامس، إلى الإيراني أمين طبطبائي «حامل لقب الماسترز» بنسختها الرابعة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة في البطولة إلى بطلة العالم الكازاخية بيبي سارة.

حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وفي بطولة التحدي، والتي شارك فيها 98 لاعباً دولياً، أحرزت الهندية ديفيا ديشموخ «19 عاماً» لقب البطولة برصيد 7 نقاط، بعد تعادلها في الجولة الأخيرة مع الروسية ليا جاريفولينا، والتي حلّت بالمركز الثاني بالرصيد نفسه «7 نقاط»، مبتعدةً عن صاحبة المركز الأول، بفارق نقاط كسر التعادل. وفي بطولة المستقبل للاعبين الواعدين، توج فيها الأذربيجاني علي زادة أكشين باللقب، محققاً 7.5 نقاط .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز