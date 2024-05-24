«قفز الحواجز» يستعد لأولمبياد باريس بـ 3 بطولات في بريطانيا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخب الفروسية لقفز الحواجز في ثلاث بطولات دولية في الفترة من 4 إلى 23 يونيو المقبل في بريطانيا استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

ويخوض المنتخب معسكر إعداد حالياً في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وقال الفارس عبدالله حميد المهيري إن برنامج الإعداد الذي خضع له المنتخب خلال الفترة الماضية في ألمانيا وبريطانيا وفي الوقت الحالي بإيطاليا حقق الكثير من الأهداف أبرزها تأهيل الخيول الجديدة، واكتساب خبرات تنافسية في البطولات الأوروبية بمشاركة فرسان النخبة العالميين.

وأكد أهمية مشاركة المنتخب في كأس الأمم في روما، باعتبارها من أقدم البطولات على مستوى العالم، وتشهد تواجد أفضل المنتخبات ضمن برامج استعداداتها لأولمبياد باريس 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز