52 فريقاً في نهائيات الدورة الثالثة لدوري الروبوتات الموحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت نهائيات الدورة الثالثة من دوري الروبوتات الموحدة منافسات قوية بين 52 فريقاً بإجمالي 236 طالباً و 104 مشرفين من كل إمارات الدولة.

وبدأ الدوري الذي نظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي للعام الثالث، بدعم من أدنوك كشريك استراتيجي، في شهر أكتوبر الماضي، وعقدت عدة جولات من التصفيات الحماسية تبارى فيها 142 فريقاً من 142 مدرسة من كل أنحاء الدولة، بإجمالي عدد 640 طالباً.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «يحقق دوري الروبوتات الموحدة نجاحات متواصلة عاماً بعد عام.

ونشعر بفارق حقيقي في مستوى المشاريع الطلابية وفي مستوى تفاعل الفرق الموحدة مع بعضهم البعض، مما يؤكد أن هدف الدمج والتطور يتحقق، وأن المدارس المشاركة والمعلمين يكتسبون خبرة أكبر تنعكس على مستوى المشاركات والمنافسة بين الفرق».

وأضاف الهاشمي:«كانت الجولات التأهيلية هذا العام حماسية، وشهدت النهائيات منافسة قوية بين الطلاب».

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