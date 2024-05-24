دبي تؤهل أبطال ثلاثيات السلة إلى مونديال نيويورك

المصدر: دبي- البيان

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تأهل فريقا «أساطير الإمارات» للرجال، و«الفتيات الذهبية» للسيدات، من منافسات بطولة ثلاثيات كرة السلة (ريد بل هاف كورت)، إلى نهائيات بطولة العالم لثلاثيات كرة السلة بالشوارع (ستريت بول) بعد الختام المثير للمنافسات الذي أقيم في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويشارك الفريقان في المنافسات العالمية التي ستقام أكتوبر المقبل في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ممثلين عن دولة الإمارات لمواجهة أبطال العالم المتأهلين من 21 دولة، بعد أن قدما أداءً قوياً طوال فترة منافسات البطولة التي أقيمت في أنحاء مختلفة من الدولة وأقيمت نهائياتها في عين دبي بمنطقة جي بي آر، وشارك فيها أكثر من 160 فريقاً من الرجال والسيدات، واستمرت على مدار 4 أسابيع.

وشهدت المباريات النهائية حضور الأمريكي كريس ماثيوز الخبير العالمي في التدريب على التسديد بكرة السلة، وحضر ماثيوز الملقب بـ«ليثال شوتر» وسط متابعة جماهيرية واسعة، ليزيد من روعة الأجواء بتفاعله مع اللاعبين والجمهور.

كما أشرف على تنظيم مسابقة للتسديد على السلة التي شارك فيها الجمهور بحماس، كما شاركوا في مباريات استعراضية إلى جانب محترفي كرة السلة، وحصل الفائزون منهم على جوائز قيمة.

ومع اختتام المنافسات التي عكست مستوى متقدماً للاعبين في الإمارات، واتسمت بالندية والروح الرياضية، أعرب الفائزون والفائزات في فريقَي «يو آي إي ليجيندز»، و«جولدن جيرلز» لدى تتويجهم عن سعادتهم بالفوز وإحراز لقب هذه البطولة الفريدة.

مشيدين بحسن التنظيم الذي رافق المنافسات. وأكد الفائزون، أن كل تركيزهم ينصب الآن على التدريب والاستعداد للنهائيات العالمية المقررة في نيويورك الأمريكية بين 16 و21 أكتوبر المقبل.

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