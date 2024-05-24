سلة شباب الأهلي والنصر.. النهائي الثالث الليلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتجدد في الثامنة من مساء اليوم في صالة نادي الوصل، لقاء فريقي شباب الأهلي، والنصر، في نهائي جديد وثالث هذا الموسم في كرة السلة على مستوى الرجال للظفر بكأس الإمارات، وهي المواجهة السادسة بين الفريقين خلال شهر واحد ونصف.

حيث التقيا 4 مرات في أبريل الماضي على نهائي مسابقة الدوري العام ونجح شباب الأهلي في الفوز في 3 مباريات، مقابل الخسارة مرة واحدة ويحتفظ بلقب الدوري، فيما حقق النصر الفوز في المباراة الخامسة على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة في نسخته الـ17 مضيفاً لقبه السادس في تاريخ البطولة.

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعد فوز النصر على منافسه الوصل بنتيجة 91 ـ 83، ليكرر فوزه ذهاباً بنتيجة 88 ـ 87، فيما تأهل شباب الأهلي بعد فوزه إياباً على الشارقة بنتيجة 79 ـ 66 مكرراً فوزه في الذهاب 77 ـ 73.

من ناحية أخرى، تأهل الشارقة إلى نهائي كأس الشباب لكرة السلة بعد تغلبه على النصر بنتيجة 76 ـ 66 في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور نصف النهائي، على صالة نادي شباب الأهلي دبي، وبهذا الانتصار يواجه شباب الشارقة، شباب نادي الوصل الثلاثاء المقبل في نهائي مكرر.

حيث تقابل الفريقان في نهائي مسابقة دوري الشباب والذي حسمه الوصل، وحل الشارقة وصيفاً. وسبق للشارقة التتويج بكأس الشباب لكرة السلة 5 مرات، كان آخرها موسم 2018 ـ 2019، ويسعى للقب السادس في تاريخه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز