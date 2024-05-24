الشارقة وشباب الأهلي في نهائي أغلى كؤوس اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يلتقي فريقا اليد في نادي الشارقة وشباب الأهلي، في الخامسة مساء اليوم في المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد.

ويطمح الفريقان انتزاع لقب مسك ختام موسم الرجال، ويطمح الشارقة بحصد خامس ألقاب الموسم، بعد نجاحه في الفوز بأربعة ألقاب «كأس السوبر المحلي» و «كأس الإمارات» و «كأس الاتحاد» وبطولة الدوري، وينشد إضافة النجمة الحادية عشرة له بتاريخ مشاركته بأغلى الكؤوس، فيما يتطلع شباب الأهلي لأول ألقابه هذا الموسم ليضيف النجمة الثامنة له بتاريخ مشاركته بهذه البطولة.

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