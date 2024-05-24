4.15 ملايين لاعب يشاركون في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية

المصدر: دبي ـ البيان

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استقطب مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في دورته الثالثة والأكبر على الإطلاق والتي جرى تنظيمها من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، 4.15 ملايين لاعب من مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز للألعاب والرياضات الرقمية.

ونجح المهرجان الذي استمر لمدة 17 يوماً حافلة بالبطولات، في تحويل المدينة إلى وجهة للاعبين من جميع المستويات، بدءاً من الهواة وعشاق الرياضات الرقمية وصولاً إلى خبراء الصناعة.

وقدم المهرجان جوائز ضخمة من خلال 16 بطولة مميزة أقيمت عبر الإنترنت وداخل مقاهي الألعاب في مختلف أنحاء المدينة. وشارك الملايين من عشاق الألعاب من مختلف أنحاء المنطقة في سلسلة من المنافسات الممتعة من خلال الهواتف المتحركة والحواسب وأجهزة الألعاب.

وتنافس المشاركون في مجموعة من أشهر الألعاب، بما في ذلك فورتنايت وببجي موبايل وليغ أوف ليجندس League of Legends وفالورانت وجي جي ليغ وبراول ستارز ويلا لودو ودومينوز برو.

وأقيمت فعاليات المهرجان في عدد من أشهر الوجهات في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي الذي يستضيف فعاليات المهرجان للمرة الأولى، وهو ما يعزز مكانة المدينة كوجهة للألعاب على مستوى المنطقة. واختُتمت المنافسات القوية بتكريم أفضل وجهة لألعاب الحاسوب في دبي بالشراكة مع ريوت جيمز.

وفاز مقهى الألعاب ترو جيمرز بلقب الدورة الأولى من كأس بي سي كافيه للأساتذة 2024، حيث استضافت ثمانية مقاهٍ في مختلف أنحاء المدينة منافسات ممتعة بين أفضل لاعبي الحواسيب الشخصية في المنطقة. وشملت مقاهي ووجهات الألعاب التي استضافت المنافسات إي سبورت أرينا، وفلامنغو بلياردس، وساينكس جيم زون، وكيو كلوب، وريلز.

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