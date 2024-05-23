براديا يتوج بلقب بطولة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

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توّج الإيراني دانيشفار براديا بطلاً للنسخة السابعة، من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتعادل براديا في الجولة الأخيرة مع المصنف الأول الهندي آرجون ايريجايسي بطل النسخة الماضية، ليعتلي اللاعب الإيراني منصة التتويج برصيد 6.5 نقاط..

وجاء الروسي مورزين فولودار في المركز الثاني، برصيد 6.5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأميركي سام شاكلاند، والذي حل ثالثاً بالرصيد نفسه من النقاط، مبتعداً بفارق نقاط «كسر التعادل»، وحلّ رابعاً الأوزبكي شمس الدين فوخيدوف «6.5 نقاط» أيضاً، بعد فوزه في الجولة الختامية على سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة، والذي حلّ في المركز السادس عشر بـ5.5 نقاط.

وذهب المركز الخامس، إلى الإيراني أمين طبطبائي «حامل لقب الماسترز» بنسختها الرابعة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة في البطولة إلى بطلة العالم الكازاخستانية بيبي سارة.

حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وممثلو الشركاء والرعاة للبطولة، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية ورؤساء الأندية بالدولة.

بطولة التحدي

وفي بطولة التحدي، والتي شارك فيها 98 لاعباً دولياً، أحرزت الهندية ديفيا ديشموخ «19 عاماً» لقب البطولة برصيد 7 نقاط، بعد تعادلها في الجولة الأخيرة مع الروسية ليا جاريفولينا، والتي حلّت بالمركز الثاني بالرصيد نفسه «7 نقاط»، مبتعدةً عن صاحبة المركز الأول، بفارق نقاط كسر التعادل، والثالث الإيراني موفاهد سينا بالرصيد نفسه، وكسر التعادل، وحل المولدوفي جيجور لاشكين رابعاً برصيد 6.5 نقاط، وجاء خامساً الروسي المخضرم فلاديمير بورماكين.

وفي بطولة المستقبل للاعبين الواعدين، والتي شارك فيها 112 لاعباً ولاعبة، توج فيها الأذربيجاني علي زادة أكشين باللقب، محققاً 7.5 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الهندي سافين سافرالله لاعب أكاديمية الشارقة الدولية، والذي حلّ ثانياً بالرصيد نفسه من النقاط، والأذربيجاني يونس محمد زاده برصيد «7 نقاط»، فيما حل الهندي فيفان رانا رابعاً، وذهب المركز الخامس إلى الأذربيجاني إبراهيم سوات، فيما جاءت مواطنته مريم دييفا في المركز السادس.

حظيت النسخة السابقة من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وتضم قائمة الرعاة، شركة الشارقة لإدارة الأصول، مدينة الشارقة للإعلام شمس، شركة فاست لمقاولات البناء، اصباغ ناشيونال، تعاونية الشارقة، هيئة مطار الشارقة، مياه زلال، مجموعة ألف، هيئة الإنماء التجاري والسياحي و فندق سنترو.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: يسرنا أن نكون أحد الشركاء والرعاة الفاعلين والمساهمين في إنجاح البطولة، والتي تعدّ مهرجاناً رياضياً وسياحياً يعزز بشكل كبير من دور الشارقة منصة دولية مهمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية، وإمارة الشارقة نجحت في إيجاد صلة وثيقة بين السياحة والثقافة والرياضة، وتحقيقها مكتسبات كبيرة وضعتها على خريطة الثقافة والتنمية والسياحة العالمية، وأسهمت في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجعلتها واحدة من أدوات خدمة المجتمع، وتلبية مصالح الإنسان.

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