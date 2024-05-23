الحالة السادسة.. وفاة متسلق كيني في إيفرست واختفاء مرشده

المصدر: وكالات

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عثر على جثة متسلق كيني قرب قمة إيفرست في نيبال، وفق ما أعلنت وزارة السياحة النيبالية اليوم الخميس، ما يرفع عدد الوفيات في موسم تسلق الجبال على أعلى جبل في العالم إلى ثلاثة على الأقل.

وقال رئيس المكتب المحلي لإدارة السياحة خيم لال غوتام إن "الفريق عثر على المتسلق الكيني ميتا بين القمة وممر هيلاري، لكن مرشده لا يزال مفقودا" وأعمال البحث عنه لا تزال جارية، وهي الوفاة السادسة في الموسم الحالي لتسلق الجبال في نيبال.

وفقد الاتصال بالكيني جوشوا تشيرويوت كيروي (40 عاما) ومرشده النيبالي ناوانج شيربا (44 عاما) صباح الأربعاء عند قمة جبل إيفرست على ارتفاع 8849 مترا.

في الوقت نفسه، تتواصل عمليات البحث عن متسلق الجبال البريطاني دانييل بول باترسون (40 عاما) ودليله باس تينجي شيربا (21 عاما) اللذين اختفيا صباح الثلاثاء على ارتفاع حوالي 8750 مترا أثناء نزولهما من قمة إيفرست، إثر انهيار كتل ثلجية.

وعثر يوم الإثنين على متسلق الجبال الروماني جابرييل فيوريل تابارا ميتا في خيمته في لوتسي، رابع أعلى جبل في العالم.

وعثر الأسبوع الماضي على جثتي متسلقين منغوليين بعد فقدان أثرهما إثر وصولهما إلى قمة إيفرست، وفي السابق، توفي فرنسي ونيبالي في ماكالو، خامس أعلى قمة في العالم.

ووصل نحو 500 متسلق أجنبي ونيبالي إلى قمة إيفرست منذ أبريل الماضي، مع بداية موسم التسلق الذي يستمر حتى أوائل يونيو، في الربيع، عندما تكون درجات الحرارة معتدلة والرياح أقل حدة، يتوافد مئات المتسلقين إلى نيبال التي تضم 8 من أعلى 14 قمة في العالم.

وأصدرت نيبال أكثر من 900 تصريح لتسلق جبالها هذا العام - بينها 419 تصريحا لإيفرست - للأجانب الذين يمارسون هذه الهواية بمعظمهم برفقة مرشد نيبالي، ووصل أكثر من 600 متسلق إلى قمة إيفرست في 2023، وهو عام شهد عددا قياسيا من الوفيات بلغ 18 حالة وفاة.

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