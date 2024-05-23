الشارقة يواجه شباب الأهلي في نهائي أغلى كؤوس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يلتقي فريق الشارقة نظيره فريق شباب الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل غداً، على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد مسك ختام موسم رجال اليد 2023 - 2024

جاء ذلك عقب فوز الشارقة حامل اللقب على الجزيرة في الدور النصف النهائي للبطولة بنتيجة 34 - 26 في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وفي اللقاء الثاني في الدور ذاته، حقق فريق شباب الأهلي فوزاً صعباً بالوقت الإضافي على فريق مليحة بنتيجة 27 - 26، في اللقاء الذي استضافته صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل.

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