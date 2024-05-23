سلة النصر وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الإمارات

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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ضرب فريقا النصر وشباب الأهلي موعداً بينهما في نهائي كأس الإمارات لكرة السلة للرجال بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية التي ستقام غداً في الثامنة مساء في صالة الوصل، وجاء تأهل النصر بعد فوزه في إياب نصف النهائي على الوصل 91 - 83 ليكرر فوزه ذهاباً بنتيجة 88 - 87، فيما تأهل شباب الأهلي بعد فوزه إياباً على الشارقة بنتيجة 79 - 66 مكرراً فوزه في الذهاب 77 - 73.

ورغم تفوق الشارقة في نتائج الفترتين الأولى والثانية بنتيجة 23 - 21 و18 - 17، إلا أن شباب الأهلي تمكن من تعويض الفارق في الفترة الثالثة وتقدم بفارق 13 نقطة، حيث حسم هذه الفترة بنتيجة 25 - 9 وتعادل الفريقان في الفترة الرابعة 16 - 16.

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