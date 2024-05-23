«دبي الرياضي» يستعرض تطوير المواهب

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس دبي الرياضي «ورشة أفضل الممارسات لاستكشاف وتطوير المواهب الرياضية»، التي التقى فيها الخبراء والفنيون والإداريون في الأكاديميات الحكومية والخاصة بدبي، لطرح ومناقشة أهم الأفكار المتعلقة باستراتيجية استقطاب وتطوير المواهب في كل الألعاب الرياضية.

وأقيمت الورشة في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ومسؤولي الأكاديميات وممثلي الأندية والاتحادات ومدربي عدد من الأكاديميات الدولية والمحلية في الدولة.

ورحب ناصر أمان آل رحمة بالمتحدثين والحضور من الأندية والأكاديميات الدولية والمحلية الحكومية والخاصة، وقال: «النهج الحكومي والتشريعات والبيئة المحفزة تجعل من دبي وعموم دولة الإمارات بيئة جاذبة ومثالية لاستقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، وتعد دبي في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، ونحن في مجلس دبي الرياضي نعمل وفق السياسة الخاصة باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة».

وأضاف: «يشرفنا أن نلتقي مع الخبراء والفنيين لنضع سوياً الحلول والأفكار والمبادرات الجديدة التي تساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وأهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية، وسنعمل سوياً على تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية والمحلية الموجودة في دبي لضمان توافد المواهب من اللاعبين والمدربين والمهارات القادرة على تحقيق الأهداف.

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