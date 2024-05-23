سباق دلما للمحامل الشراعية 60 قدماً جاهز للإنطلاقة   

المصدر: الظفرة - البيان

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أكملت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي، للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، ترتيباتها الفنية واللوجستية والإجرائية استعداداً لانطلاق منافسات الحدث غداً.

واستقبلت جزيرة دلما المحامل التي ستشارك في السباق، وجرى عقد اجتماع تنويري مع النواخذة تناول اللوائح والقوانين والتعليمات المتعلقة بموعد الانطلاق، والتفاصيل الكاملة والضوابط الخاصة بالفحص الفني للمحامل الشراعية، والتحضيرات الأخيرة، وموعد التواجد في نقطة الانطلاق، وموعد بداية السباق، وتركيب أجهزة التتبع استعداداً للإبحار باتجاه محطة الختام في شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.

وأشاد أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم القيادة الرشيدة للفعاليات والأنشطة التراثية بشكل عام، والسباقات البحرية على وجه الخصوص، التي تسهم في الحفاظ على إرث الأجداد والآباء، ونقله إلى الأجيال.

وقال إن سباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، هو الفعالية الرئيسية في مهرجان دلما التاريخي، وهو حدث وطني بامتياز ينقل عراقة الماضي إلى الحاضر، ويحمل العديد من العناصر المميزة، حيث يمتد لمسافة 68 ميلاً بحرياً، ما يعادل 125 كيلومتراً، كما ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بثماني جزر في طريق الوصول إلى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، ليقدم صوراً دقيقة لعراقة الماضي.

وقال خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن إقامة السباق غداً، تمنح المشاركين أريحية في تقديم أداء يتناسب مع الحدث والسباق.

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