«أكاديمية IFBB» بدبي تختتم دورة المستوى الرابع لمدربي بناء الأجسام المتقدمين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بنجاح كبير دورة ختام دورة المستوى الرابع للمدربين المتقدمين في تدريبات بناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضران الدوليان وليد عبدالكريم وسالم سعيد، بحضور رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، ومشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

بدوره أكد المهندس وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن الدورة شهدت إقبالاً كبيراً، كما تضمنت محاورها على العديد من المواد الحديثة في عالم بناء الأجسام مثل: مبادئ التدريب المتقدمة، تقنيات التنفس واسترخاء العضلات، تدريبات القلب والأوعية الدموية، الفسيولوجية العامة، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة، إضافة إلى كل الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى تطور مستوياتهم في اللعبة بطريق احترافية، كما ثمّن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

كما أوضح المهندس وليد عبدالكريم، أن كافة الدورات التي تقدمها الأكاديمية هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.

من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكافة الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا. كما ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز