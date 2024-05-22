مكاسب عديدة لجولتي «تحدي الغولف» في أبوظبي

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حققت فعاليات جولتي التحدي للغولف، واللتين أقيمتا في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، والثانية في نادي السعديات للغولف في العاصمة أبوظبي هذا العام في دولة الإمارات تأثيراً اقتصادياً إجمالياً قدره 1.44 مليون دولار أمريكي لأبوظبي، وجاء ذلك من خلال دعم الرعاة الرسميين للحدثين، بما في ذلك «أرينا»، ومجموعة الليث وفينيكس كابيتال.

وبدعم من المروج المشارك، واتحاد الإمارات للغولف، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، ونادي شاطئ السعديات للغولف، وكانت رعايتهم مميزة في تنظيم هاتين البطولتين الناجحتين في جولتي التحدي للعام الثاني على التوالي، وأنتجت هذه المسابقات المدرجة في جدول الطريق إلى مايوركا العالمي لعام 2024، والذي يتميز بجوائز تجاوزت 8 ملايين يورو للعام الثاني على التوالي، وبمشاركة أكثر من 185 لاعباً في الجولتين.

نمو وتطور

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إنه لأمر رائع أن نرى النمو المستمر والنجاح، الذي تحققه فعاليات جولة التحدي هذه في العاصمة، وإنهم يجلبون الكثير من الاهتمام المرحب به إلى المدينة، حيث تواصل مكانتها كمركز رياضي واقتصادي عالمي متميز، وتعد واحدة من أبرز وجهات رياضة الغولف في العالم».

وأضاف «أتطلع بالفعل إلى رؤية نجوم اللعبة يتألقون مرة أخرى في العام المقبل»، وبالإضافة إلى الترحيب بالعديد من الفائزين السابقين بجولة موانئ دبي العالمية والجيل القادم من المواهب العالمية، فقد أنشأ الحدثان طريقاً لكل من لاعبي الغولف الإماراتيين والمقيمين في الدولة، ومن المقرر أن تستضيف بطولة أبوظبي في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل في ياس لينكس أبوظبي.

فرصة

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «لقد حقق تحدي الإمارات وتحدي أبوظبي نجاحاً كبيراً من الناحية الرياضية، ومن الناحية الاقتصادية أيضاً، وكان المكانان- نادي العين والسعديات- مضيفين استثنائيين، وقد وضعا معايير عالية لأحداث جولة التحدي مع الفائزين المستحقين جاريك بورتيوس وراسموس نيرغارد بيترسن.

وأوضح أن الحدثين منحا لاعبينا فرصة للمشاركة والوجود ضمن هذه الكوكبة من اللاعبين، حيث تم تخصيص 60 موقعاً لاتحاد الإمارات للغولف على مدى فترة الأسبوعين، وذلك بفضل الشراكة الطويلة الأمد للاتحاد مع مجموعة الجولة الأوروبية.

استمرارية

بدوره قال توم فيليبس، رئيس منطقة الشرق الأوسط لجولة موانئ دبي العالمية: «تستمر فعاليات جولة التحدي في دولة الإمارات العربية المتحدة في التقدم من قوة إلى قوة، نحن نواصل رفع المستوى هنا لتتبعه أحداث جولة التحدي الأخرى حول العالم».

وأضاف: «أحد المقاييس المهمة بالنسبة لنا هو عرض أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للعالم كوجهة لممارسة رياضة الغولف، ودعم التنمية الاقتصادية أيضاً».

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