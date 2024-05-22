بطولة النخبة للتنس الأرضي بالفجيرة الجمعة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة النخبة للتنس وذلك بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس بداية من يوم الجمعة وحتى نهاية مايو الجاري، وستكون البطولة مفتوحة للرجال وبمشاركة أفضل اللاعبين في الدولة، حيث شهدت القائمة الأولية مشاركة ألمع نجوم اللعبة ويتقدمهم اللاعبان الإماراتيان عمر بهروزيان وحمد الجناحي.

ويأتي تنظيم البطولة في الفجيرة لما يتمتع به النادي من ملاعب ومرافق ومنشآت مميزة وبعد حصولها على استحسان اللاعبين الشباب بحسب تقرير رسمي للاتحاد الدولي للتنس.

ووصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بطولة النخبة بالمهمة وأن اتحاد التنس سعيد بإطلاق سلسلة بطولات النخبة من الفجيرة وجاهزيتها العالية والدعم الكبير المقدم من النادي للعبة.

وتابع: توفر سلسلة البطولات فرصاً مهمة للاحتكاك وخصوصاً لاعبي المنتخب الوطني الذين تنتظرهم المشاركة في بطولة كأس ديفيز ورفع المستوى الفني للتنس في الدولة بشكل عام وأنه من المؤمل عمل 8 بطولات نخبة كحد أقصى في الموسم الواحد.

من ناحيته رحب عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس بإقامة البطولة في ملاعب النادي والتي تعد من نخبة الملاعب المميزة في الدولة، مؤكداً أن إدارة النادي تحرص على أن تكون بأعلى درجة من الجاهزية لاستقبال المنافسات، ومعبراً عن سعادته لثقة اتحاد الإمارات للتنس بنادي الفجيرة، خصوصاً وأن أغلب لاعبي المنتخب السابقين والحاليين تربطهم صلة وثيقة بالنادي من خلال البطولات الدولية التي يستضيفها سنوياً.

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