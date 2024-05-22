جابر الزعابي يحكم في الدوري العالمي للكاراتيه بإسبانيا

المصدر: دبي ـ البيان

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قاد الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، مباريات عدة في الدوري العالمي للشباب «Youth League» في إسبانيا بمشاركة 2920 لاعباً ولاعبة و200 حكم دولي من أكثر من 70 دولة.

وترأس الزعابي أبسطة البطولة في الأدوار التمهيدية والنهائيات، والتي أقيمت على هامشها فعاليات اختبار الشارة الدولية للحكام، بعضوية الزعابي.

واجتاز الحكم رادوكو، أحد الحكام المعتمدين في اتحاد الإمارات للكاراتيه، الاختبار وحصل على تصنيف حكم دولي JB كوميتيه، كما شارك في تحكيم نهائيات البطولة، الحكمان الدوليان، محمد عزازي وأمينة الدشتي.

وأثنى اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على مجهودات الدولي الزعابي في العمل على تطوير منظومة التحكيم الإماراتي، مشدداً على ضرورة الاستمرار في مسار التطوير، مؤكداً دعمه للكوادر التحكيمية الإماراتية للكاراتيه.

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